OxygenOS 16: OnePlus confirma la actualización con IA para sus modelos más antiguos

Durante el anuncio de ChatGPT y el auge de los asistentes con inteligencia artificial, varias marcas tecnológicas comenzaron a incorporar funciones similares en sus propios sistemas. OnePlus no se quedó atrás: su nuevo OxygenOS 16 , basado en Android 16 , llega con herramientas impulsadas por IA que prometen mejorar la organización, la productividad y la conectividad entre dispositivos.

La compañía confirmó que el OnePlus 15 será el primer equipo en estrenar la actualización de fábrica, mientras que los modelos anteriores recibirán el software de manera progresiva. Según el cronograma oficial, las versiones beta comenzaron el 17 de octubre y se extenderán durante los próximos meses.

Desde la empresa destacaron que la actualización “trae nuevas funciones de Android 16 junto con mejoras exclusivas de OnePlus impulsadas por inteligencia artificial”, aunque algunas de ellas podrían no estar disponibles en todos los equipos debido a limitaciones de hardware.

Entre las novedades más importantes de OxygenOS 16 , se destaca un sistema de colecciones dentro de "Plus Mind", que clasifica automáticamente los elementos guardados. Además, incorpora Gemini, el asistente inteligente de Google, que se integra directamente al sistema para procesar información, crear notas o realizar búsquedas contextuales.

También suma un atajo de pulsación larga en la tecla lateral que permite grabar notas de voz y transcribirlas en tiempo real, una herramienta pensada para estudiantes o profesionales que necesitan registrar ideas rápidas.

image OxygenOS 16: el sistema operativo basado en Android 16. OnePlus

Por otro lado, la nueva búsqueda contextual con IA promete mejorar la forma en que los usuarios encuentran contenido dentro del teléfono, ya sea en mensajes, archivos o configuraciones.

La actualización de OnePlus incluye mejoras en la conectividad con Windows y Mac, que facilitan transferir archivos o duplicar la pantalla del teléfono en una computadora. Además, OxygenOS 16 suma compatibilidad con el Apple Watch, un detalle que amplía las opciones de uso más allá del ecosistema Android.

En fotografía, el sistema implementa un escaneo inteligente que ajusta automáticamente brillo y ángulos antes de guardar los documentos como PDF, junto con nuevas funciones de imagen potenciadas por IA para mejorar retratos y paisajes.

Qué esperar del futuro de OnePlus

image OnePlus: el sistema operativo Oxygen apuesta por la IA. OnePlus

Con OxygenOS 16, OnePlus busca ponerse a la altura de competidores como Samsung o Google, que ya integraron la inteligencia artificial en sus ecosistemas. La marca china apuesta por una experiencia más fluida y conectada, siguiendo la tendencia que marcó ChatGPT en el uso cotidiano de la IA.