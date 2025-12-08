WhatsApp deja de funcionar en estos teléfonos en diciembre

Se viene el fin de año y con él llega una noticia difícil para quienes conservan sus teléfonos desde hace tiempo. A partir de este mes de diciembre, varios celulares pierden el soporte oficial. La plataforma de mensajería WhatsApp actualiza sus requisitos y deja afuera a los equipos que no pueden correr las nuevas funciones.

Esta medida no es un capricho de la empresa, sino una necesidad técnica . La aplicación agrega constantemente herramientas de privacidad, mejoras en las videollamadas y cifrado de datos que requieren procesadores más potentes y sistemas operativos modernos. Los teléfonos que quedaron viejos ya no tienen la capacidad para sostener estas exigencias sin fallar o poner en riesgo tu seguridad.

La guadaña pasa primero por el sistema operativo de Google. La nueva versión de la app deja de ser compatible con los equipos que todavía funcionan con Android en versiones 5.1 o inferiores. Al no recibir soporte oficial de los fabricantes, estos sistemas quedaron vulnerables y obsoletos.

Si tenés alguno de estos modelos en el bolsillo, tené en cuenta que la aplicación ya no se podrá ejecutar ni actualizar:

Aunque el teléfono va a seguir prendiendo y sirviendo para llamadas o mensajes de texto, la desconexión de la mensajería instantánea es un golpe duro para la comunicación diaria.

Los iPhone que se quedan sin WhatsApp

Los usuarios de la manzanita tampoco se salvan. En este caso, el corte afecta a los dispositivos que corren con iOS 11 o versiones anteriores. Debido a la antigüedad del hardware, Apple ya no permite instalar sistemas más nuevos en estos equipos, lo que los deja fuera de juego.

La lista de afectados en el ecosistema de Apple incluye modelos que fueron muy populares en Argentina:

iPhone 6 y 6s;

iPhone 7;

iPhone SE (1ra generación);

iPhone 8 y 8 Plus.

Es importante aclarar un dato: estos celulares no se van a apagar. Podés seguir usándolos para sacar fotos o navegar por internet, pero la app de chat más usada del país dejará de funcionar.

¿Por qué pasa esto ahora?

La razón principal es la seguridad. Los teléfonos que no reciben parches de software desde hace años son una puerta de entrada fácil para virus y hackers. Seguir usando un celular sin soporte aumenta la chance de sufrir robo de datos personales. Además, la aplicación necesita "limpiar" su base de usuarios para centrarse en equipos que sí pueden soportar las nuevas tecnologías. Si tu celular está en la lista, lo ideal es ir pensando en un reemplazo.