WhatsApp actualiza la sección "Info" para que compartir tu estado sea más simple y visible

La nueva actualización de WhatsApp permite elegir quién puede verla, agregar un emoji y una frase corta, y definir cuánto tiempo permanece activa.

El primer cambio que verán los usuarios de WhatsApp está en la forma en que la app vuelve a darle presencia a la sección "Info". La plataforma recupera esta herramienta clásica con un diseño más claro y opciones que permiten compartir estados breves de manera práctica.

La sección Info vuelve como una función renovada dentro de WhatsApp. WhatsApp Cómo funciona la nueva función de Info en WhatsApp La sección Info permite mostrar un mensaje corto acompañado por un emoji para contar si estás disponible, ocupado o con ganas de charlar sobre un tema puntual. Según explicó la compañía, vuelve como "una manera más visible, actual y fácil de usar". Además, la app indica que esta función fue una de las primeras herramientas disponibles en la plataforma mucho antes de los mensajes cifrados.

Ahora, Info aparece en la parte superior de los chats individuales y dentro del perfil del usuario. También es posible tocar la Info de otra persona para responder de forma directa. La actualización incorpora un temporizador: por defecto dura un día, aunque se puede elegir que desaparezca antes o que quede visible por más tiempo desde el menú Ajustes.

Privacidad y disponibilidad de la función La sección que regresa como una función renovada dentro de WhatsApp. Otro punto clave es que cada persona puede decidir quién ve su Info. Desde la configuración de privacidad, es posible limitarla solo a contactos o ampliarla según las preferencias de cada uno. Esta opción se suma a otras herramientas que la app viene ajustando para dar más control sobre la visibilidad del perfil.