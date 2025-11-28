WhatsApp: estos celulares dejarán de contar con la aplicación en diciembre

Mes a mes, WhatsApp indica en qué modelos de celulares va a dejar de funcionar. Atención con los que tengan los más viejos.

En qué teléfonos va a dejar de funcionar WhatsApp.

La app de mensajería más usada del mundo, WhatsApp, dejará de funcionar en una serie de teléfonos antiguos a partir del próximo diciembre, ya que estos dispositivos no cumplen con las versiones mínimas de sistema operativo requeridas para seguir recibiendo actualizaciones, mejoras de seguridad y nuevas funciones.

Se trata de una medida que toma Meta desde sus inicios y que impacta sobre todo en los celulares que son más viejos y que tienen entre 10 y 15 años de antigüedad.

¿Qué equipos se quedan sin WhatsApp? Entre los móviles que perderán compatibilidad se encuentran modelos muy populares de varias marcas:

Apple (iPhone): iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

Samsung: Galaxy J2.

LG: Modelos como LG V10 y LG G3.

Motorola: Moto G (generación inicial).

HTC: HTC One M8.

Sony: Xperia Z2, Xperia Z3 y otros de la línea Xperia más vieja. Estos cambios responden al requisito de que WhatsApp solo seguirá operando en dispositivos con Android 5.0 o superior, y en iPhones que tengan iOS 15.1 o versiones más recientes.

shutterstock_2574818603 WhatsApp deja de funcionar en algunos teléfonos. Shutterstock La empresa desarrolladora de WhatsApp justifica esta medida como parte de un proceso de modernización permanente: los sistemas operativos anteriores ya no tienen capacidad para incorporar las nuevas funciones de la app ni para mantener los estándares de seguridad. Continuar con equipos obsoletos implicaría comprometer tanto el rendimiento como la protección de datos.