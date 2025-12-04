WhatsApp prepara un cambio que pone en jaque a los mensajes en grupos

La popular app de mensajería WhatsApp implementará —en una versión de prueba— una función que modificará cómo funcionan los chats grupales: quienes sean sumados a un grupo podrán acceder automáticamente a los últimos mensajes enviados antes de su ingreso. Las claves de la medida.

Según lo detectado en la versión beta para Android (2.25.36.11), al activar esta opción los administradores podrán permitir que los nuevos participantes visualicen el historial reciente del grupo: es decir, los mensajes intercambiados en las últimas 24 horas previas al momento en que se incorporan.

En grupos de alta actividad, el sistema podría compartir hasta 1.000 mensajes recientes o incluso un rango mayor de tiempo para asegurar que el recién llegado tenga contexto.

Para chats de trabajo, estudio, coordinación o grupos con mucha actividad, esta mejora puede ser un alivio: al unirse no llegarán “en blanco”, sino con conocimiento del hilo de la conversación. Esto facilita que participen inmediatamente, sin necesidad de que alguien les reenvíe datos o explique lo que ya se discutió.

El cambio también trae desafíos en cuanto a privacidad. Mensajes enviados en confianza —comentarios, chistes, opiniones personales— podrían quedar visibles para personas que se sumen después. Eso modifica la dinámica típica, donde se asumía que los recién llegados no conocerían lo pasado.

Además, la función dependerá de que sea activada por un administrador, por lo que la decisión recaerá en quienes gestionan cada grupo.

Por ahora, la herramienta se encuentra en fase de pruebas (solo beta) para Android; aún no hay una fecha oficial de lanzamiento para todos los usuarios.

Los desarrolladores de la app indican que el historial compartido mantendrá la encriptación habitual —“extremo a extremo”—, y que la ventana compartida será limitada: no todo el historial, sino solo un segmento reciente (horas o días, o un número máximo de mensajes, según el grupo).