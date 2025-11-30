Actualización: estos teléfonos se quedarán sin WhatsApp a partir de diciembre
Una medida de compatibilidad de Meta obligará a millones de usuarios de WhatsApp a renovar sus dispositivos.
Quienes utilizan WhatsApp como principal medio de comunicación, ya sea para el trabajo o la vida cotidiana, deben saber que, a partir de diciembre de 2025, una lista de celulares dejará de ser compatible con la aplicación.
Esta decisión no es una novedad, sino una política periódica de Meta (la empresa matriz de WhatsApp) para ajustar la compatibilidad y asegurar que los sistemas operativos puedan soportar las nuevas funciones y recibir los parches de seguridad correspondientes.
Actualmente, WhatsApp exige un mínimo de Android OS 5.0 o superior y iOS 15.1 o posterior. Por lo tanto, los siguientes modelos, entre otros, ya no podrán ejecutar la aplicación:
Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus.
Samsung: Galaxy J2.
LG: LG V10, LG G3.
Motorola: Moto G (modelos antiguos).
HTC: One M8.
Sony: Xperia Z2, Xperia Z3.
El motivo: Seguridad y rendimiento óptimo para WhatsApp
La restricción no es un capricho de la compañía, sino una necesidad técnica. WhatsApp revisa de manera constante los dispositivos con software antiguo y una base de usuarios reducida para determinar si aún son aptos.
Un celular con software obsoleto presenta riesgos significativos:
Riesgo de seguridad: Aumenta la vulnerabilidad a virus, malware y la posibilidad de que los datos sean comprometidos.
Fallas de funcionamiento: El rendimiento disminuye, lo que provoca lentitud o incluso apagones inesperados.
Bloqueo de funciones: El dispositivo no puede recibir las nuevas funciones ni las actualizaciones que mejoran la experiencia de usuario.
Antes de inhabilitar la compatibilidad, WhatsApp envía notificaciones y recordatorios a los usuarios afectados, instándolos a verificar y actualizar sus dispositivos. La versión del equipo se puede revisar en "Acerca del dispositivo" (Android) o "Información" (iPhone).
¿Qué opciones tienen los usuarios afectados?
Si el dispositivo está incluido en la lista, la recomendación principal es adquirir un modelo más reciente que garantice la recepción de actualizaciones de seguridad y la ejecución plena de todas las funciones de WhatsApp.
Como alternativa temporal, existe la posibilidad de utilizar WhatsApp Web o la versión de navegador. Sin embargo, estas opciones dependen de una computadora para su uso y, crucialmente, no ofrecen la totalidad de las funciones disponibles en la aplicación móvil nativa.