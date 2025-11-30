Actualización: estos teléfonos se quedarán sin WhatsApp a partir de diciembre

Una medida de compatibilidad de Meta obligará a millones de usuarios de WhatsApp a renovar sus dispositivos.

Quienes utilizan WhatsApp como principal medio de comunicación, ya sea para el trabajo o la vida cotidiana, deben saber que, a partir de diciembre de 2025, una lista de celulares dejará de ser compatible con la aplicación.

Esta decisión no es una novedad, sino una política periódica de Meta (la empresa matriz de WhatsApp) para ajustar la compatibilidad y asegurar que los sistemas operativos puedan soportar las nuevas funciones y recibir los parches de seguridad correspondientes.

Actualmente, WhatsApp exige un mínimo de Android OS 5.0 o superior y iOS 15.1 o posterior. Por lo tanto, los siguientes modelos, entre otros, ya no podrán ejecutar la aplicación:

Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus.

Samsung: Galaxy J2.

LG: LG V10, LG G3.

Motorola: Moto G (modelos antiguos).

HTC: One M8.

Sony: Xperia Z2, Xperia Z3. Estos modelos de teléfonos celulares no tendrán WhatsApp en abril. Foto: Freepik Algunos dispositivos se quedarán sin WhatsApp a partir de diciembre. El motivo: Seguridad y rendimiento óptimo para WhatsApp La restricción no es un capricho de la compañía, sino una necesidad técnica. WhatsApp revisa de manera constante los dispositivos con software antiguo y una base de usuarios reducida para determinar si aún son aptos.

Un celular con software obsoleto presenta riesgos significativos: