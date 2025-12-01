WhatsApp prepara una nueva función que revolucionará los Estados
WhatsApp busca renovar la sección de los Estados con más funciones innovadoras para los usuarios. Así se usará.
La plataforma de mensajería WhatsApp está trabajando en una mejora importante para sus Estados: muy pronto los usuarios podrán guardar como borrador contenido en edición, en lugar de perderlo si abandonan la pantalla antes de publicar. Cuáles son las ventajas y desventajas del sistema.
Hasta ahora, si se comenzaba a crear un Estado (foto, video o texto) y se cerraba la edición sin publicar, todo el progreso se perdía. Con la nueva función, al salir aparecerá un aviso que preguntará si se desea “guardar como borrador”, descartarlo o continuar editando. De esta forma, el contenido quedará almacenado para retomarlo más tarde.
Este sistema es muy similar al que ya utilizan otras plataformas del mismo grupo propietario de WhatsApp como Instagram o Facebook, y pretende facilitar que los usuarios preparen contenidos con calma, sin temor a perder lo avanzado.
WhatsApp busca que tu Estado quede en borrador antes de publicar
Los especialistas destacaron que esta nueva función evita que los borradores o contenidos en edición se pierdan por accidente y también permite planificar publicaciones: uno puede empezar un Estado y terminarlo o publicarlo más tarde, lo que da flexibilidad.
No obstante, hay una posible desventaja: almacenar borradores puede consumir espacio de almacenamiento del dispositivo, algo a tener en cuenta si hay memoria limitada.
Cuándo llega la nueva función de WhatsApp
Por el momento, la función de borradores de Estados no está disponible para todos. Se detectó su existencia dentro del código de una versión de prueba (beta) de WhatsApp, lo que indica que el desarrollo está avanzado, pero aún no fue anunciada oficialmente su liberación.
Se presume que primero será probada por usuarios testers y, si todo marcha bien, se desplegará paulatinamente para el resto.
Con esta nueva opción, quienes usan los Estados para compartir fotos, videos o mensajes temporales tendrán más control y seguridad: podrán tomarse su tiempo para editar, corregir o decidir cuándo publicar. Esta mejora reduce el riesgo de perder contenido por un toque accidental o por salir de la app antes de tiempo. También facilita la creación de contenidos más elaborados.