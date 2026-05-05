WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares: qué modelos quedarán sin soporte en 2026

WhatsApp anunció cambios en los sistemas operativos compatibles, lo que impactará directamente en miles de dispositivos que quedarán sin soporte. La plataforma dejará de funcionar en teléfonos con versiones antiguas de Android e iOS a partir de septiembre de 2026.

Según informó la plataforma, actualmente la aplicación funciona en teléfonos con Android 5.0 o versiones posteriores y en iPhone con iOS 15.1 en adelante. Sin embargo, esto cambiará pronto.

A partir del 8 de septiembre de 2026, WhatsApp solo será compatible con dispositivos que tengan:

Esto significa que los celulares con versiones más antiguas dejarán de poder usar la app, ya que no cumplirán con los requisitos mínimos.

Por qué WhatsApp deja de dar soporte

Desde la compañía explicaron que los dispositivos y sistemas operativos evolucionan constantemente. Por eso, cada año revisan qué versiones siguen siendo seguras y funcionales. En general, los equipos más antiguos:

Ya no reciben actualizaciones de seguridad

Tienen menos usuarios activos

No cuentan con la tecnología necesaria para nuevas funciones

Qué pasa si tu celular ya no es compatible

Antes de que un dispositivo quede fuera de servicio, WhatsApp enviará notificaciones dentro de la app para advertir a los usuarios. En esos casos, las opciones son: