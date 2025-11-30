WhatsApp: cómo blindar tu cuenta frente a estafas digitales

En un entorno donde las estafas proliferan en redes sociales, ajustar la configuración de privacidad en WhatsApp es la defensa más efectiva.

Las nuevas estafas digitales se reportan a diario, y la mayoría se canalizan a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Por ello, es esencial que los usuarios dominen la configuración de privacidad para protegerse ante posibles intentos de ataque o fraude.

Aunque no se trata de una única función de "seguridad", una serie de ajustes correctos en determinadas opciones puede dejar la cuenta de WhatsApp blindada ante intentos maliciosos de engaño. Incluso datos aparentemente inocuos, como la foto de perfil o la última conexión, pueden ser información valiosa para los estafadores.

La lista de celulares que dejarán de ser compatibles con WhatsApp a partir de mayo WhatsApp trabaja para fortalecer su seguridad. Tres pilares para fortalecer la privacidad de WhatsApp El llamado "Modo Anti-Spam" en WhatsApp se construye sobre tres pilares fundamentales que todo usuario debería configurar: