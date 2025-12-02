WhatsApp: alerta por un archivo que parece seguro, pero es un gran virus

Especialistas en ciberseguridad encendieron las alarmas tras detectar un virus /malware que afecta dispositivos Android y tiene la capacidad de comprometer cuentas en aplicaciones de mensajería como WhatsApp , Telegram o Signal. El programa malicioso, identificado como Sturnus, representa una amenaza significativa para la privacidad y seguridad digital.

Sturnus opera disfrazado de una aplicación aparentemente legítima . Una vez instalada, suele pedir permisos de accesibilidad que le permiten —sin necesidad de vulnerar el cifrado— leer directamente lo que aparece en pantalla. De esta forma puede acceder a mensajes, archivos multimedia, contactos y otra información sensible.

Además, este malware puede superponer pantallas falsas cuando la víctima accede a aplicaciones bancarias o servicios de pago. Estas “superposiciones” buscan engañar al usuario para que ingrese sus credenciales, de modo que los delincuentes obtengan acceso a cuentas bancarias o billeteras digitales.

Otro riesgo grave: si Sturnus logra permisos de administrador en el dispositivo, resulta muy difícil eliminarlo, y puede permitir control remoto del equipo sin que el usuario lo advierta.

Para evitar ser víctima de este tipo de amenazas, los expertos recomiendan adoptar algunas prácticas clave:

Un virus puede vulnerar tu cuenta de WhatsApp y tus datos personales.

No descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales y evitar instalar APKs de fuentes desconocidas.

Revisar cuidadosamente los permisos que solicita cualquier app: si pide acceso a cámara, micrófono, contactos o funciones del sistema sin una razón clara, desconfiar.

Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, ya que muchas vulnerabilidades se corrigen con actualizaciones.

En WhatsApp y servicios similares, activar funciones de seguridad adicionales —como la verificación en dos pasos— y revisar periódicamente las sesiones activas para detectar accesos no autorizados.

El gran riesgo de Sturnus radica en que no necesita “romper” el cifrado de las aplicaciones: simplemente lee lo que ya el dispositivo ha desencriptado para mostrar en pantalla. Esto lo hace especialmente eficaz para acceder a chats, archivos compartidos y hasta credenciales bancarias.

Además, su capacidad de superponer interfaces falsas en pantalla significa que un descuido mínimo —como abrir un enlace desconocido o instalar una app dudosa— puede bastar para comprometer toda la seguridad digital del usuario.