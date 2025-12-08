Las consolas Xbox podrían subir de precio otra vez: los motivos detrás del aumento

Después de haber incrementado recientemente el precio de las consolas Xbox y de la suscripción a Game Pass, Microsoft podría volver a tocar el bolsillo de los gamers . Según el canal Moore’s Law is Dead (MLID), la compañía ya habría advertido a algunos socios minoristas sobre una “grave escasez de RAM” que impactaría en el hardware de Xbox “muy, muy pronto”.

El problema no está en el equipo en sí, sino en sus componentes. Los módulos de memoria DRAM y GDDR, esenciales para consolas y placas de video, están siendo absorbidos por contratos gigantescos firmados por proyectos de inteligencia artificial y centros de datos. Fabricantes del sector estiman que hasta el 40% de la producción de obleas de DRAM está hoy reservada para infraestructura de IA, lo que deja menos margen para dispositivos de consumo.

MLID sostiene, además, que Microsoft no aseguró acuerdos de provisión de memoria tan robustos como los de algunos competidores, como PlayStation. Esa falta de “colchón” la dejaría mucho más expuesta a la suba de costes y a la escasez de componentes, empujando a una medida impopular: encarecer de nuevo las Xbox Series X y Series S.

En la “lógica histórica” de las consolas , los precios se mantienen estables o incluso bajan a medida que avanza la generación. Un nuevo aumento iría a contramano de esa tendencia y señalaría algo más profundo: una inflación estructural de los componentes, impulsada por la demanda de la IA y no solo por un bache puntual de stock.

La IA se queda con los chips: hasta el 40% de la producción de DRAM se destina a centros de datos, encareciendo la memoria para consolas y PC.

Si Xbox sube de precio otra vez, el costo de entrada al ecosistema se encarece y puede modificar cómo los jugadores planifican la compra de hardware. Algunos escenarios posibles:

Menos margen para modelos “económicos” o rebajas fuertes en fechas clave.

Prioridad a servicios como Game Pass y juego en la nube, por encima de los márgenes del hardware.

Ritmo más lento para lanzamientos o revisiones de consolas, si los componentes claves siguen tensionados.

Para Sony y otros competidores, podría abrirse una ventaja estratégica si cuentan con contratos de memoria más blindados o si, simplemente, deciden no trasladar tanto la presión de costos al usuario final.

xbox next2 Sin un anuncio oficial, las filtraciones hacen que muchos jugadores evalúen adelantar la compra o, directamente, quedarse con la consola que ya tienen. shutterstock

¿Conviene comprar ahora una Xbox o esperar?

Por el momento, Microsoft no realizó ningún anuncio oficial sobre fechas ni porcentajes de aumento. Todo está en el terreno de los reportes de la cadena de suministro y las filtraciones. Aun así, si estás evaluando comprar una consola, este ruido en el mercado es algo a tener en cuenta.

Si tenías pensado comprar a corto plazo, adelantar la compra podría ayudarte a evitar una eventual suba.

Si tu presupuesto es ajustado, quizás tenga sentido seguir de cerca cómo reaccionan Sony y otros jugadores del mercado antes de decidir.

Para quienes ya tienen consola, la noticia refuerza una idea: estirar la vida útil del hardware actual puede ser más razonable que nunca.

En síntesis, la posible nueva suba de precio de Xbox muestra que el gaming ya no vive en una burbuja: la carrera por la inteligencia artificial y la pelea por cada chip de memoria están empezando a sentirse también en el living de casa.