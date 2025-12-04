PS4 Slim vs Xbox 360 en 2025: ¿qué consola "antigua" sigue valiendo la pena?

La tecnología del gaming cambió muchísimo en los últimos años, pero hay consolas que se resisten a desaparecer. La PS4 Slim y la Xbox 360 son dos ejemplos claros: ya no son “nuevas”, pero siguen circulando en el mercado de segunda mano, con catálogos enormes y precios mucho más amables que los de la última generación. Ponerlas frente a frente puede parecer una pelea desigual, pero la comparación tiene sentido si estás buscando tu primera consola o una máquina secundaria para jugar sin gastar de más.

Si miramos solo los números, la PS4 Slim juega en otra liga. Pasa de un hardware propio de la era HD temprana, como el de la Xbox 360 (tres núcleos, 512 MB de RAM), a un sistema con procesador de ocho núcleos y 8 GB de RAM. Eso se traduce en mundos más complejos, mejor iluminación, más detalles en pantalla y tiempos de carga más razonables.

Las dos consolas tienen algo que muchas plataformas nuevas todavía envidian: catálogo. La Xbox 360 vivió una etapa gloriosa del gaming con sagas como Halo, Gears of War, Fable y la primera aparición de Red Dead Redemption en consolas . Son juegos que siguen siendo divertidos, sobre todo si te atrae el espíritu retro o querés revisitar clásicos.

La PS4 Slim, en cambio, apunta a un jugador que quiere experiencias más cercanas a las de hoy. Su biblioteca incluye títulos como The Last of Us Part II, God of War, Uncharted 4 o Bloodborne, además de decenas de indies y remasterizaciones que lucen muy bien en un televisor actual. Muchos de esos juegos siguen recibiendo parches, eventos y contenido.

En el terreno online, la diferencia es todavía más marcada. La comunidad de Xbox 360 se redujo y varios juegos perdieron soporte. La PS4 Slim sigue conectada al ecosistema de PlayStation Plus, con multijugador activo, juegos mensuales y un catálogo digital que se renueva con frecuencia. También permite capturar y compartir imágenes y videos desde la propia consola , algo que en Xbox 360 solo es posible con hardware adicional.

ChatGPT Image 3 dic 2025, 10_39_41 a.m. En potencia y diseño no hay discusión: la PS4 Slim ofrece más rendimiento, mejor ventilación y conectividad moderna, mientras la Xbox 360 acusa el paso del tiempo. Imagen generada por la IA

Precio, perfiles de jugador y decisión final

A la hora de sacar la billetera, la Xbox 360 tiene un argumento muy fuerte: su precio. En el mercado de segunda mano suele encontrarse a valores mucho más bajos que una PS4 Slim, y muchas veces viene acompañada de varios juegos físicos. Es una buena opción para quienes buscan gastar lo mínimo posible o para armar una “consola retro” llena de clásicos.

La PS4 Slim cuesta más, pero también ofrece otra cosa: rendimiento vigente, servicios activos, acceso a rebajas digitales, discos de 500 GB o 1 TB y repuestos todavía fáciles de conseguir. Es una consola que se mantiene como una puerta de entrada sólida al gaming moderno para quienes todavía no llegan a una PS5.

En síntesis, la Xbox 360 habla directo a la nostalgia y al presupuesto ajustado. La PS4 Slim, en cambio, se posiciona como la elección lógica para alguien que quiere una experiencia actual, conectada y con futuro, aun dentro de una generación anterior. La respuesta no es solo cuál es más potente, sino qué tipo de jugador sos y qué lugar querés que esa consola ocupe hoy en tu vida.