Xbox Game Pass cierra 2025 a puro golpe: llega Mortal Kombat 1 y una ola de estrenos
Mortal Kombat 1 llega a Xbox Game Pass junto a estrenos narrativos, roguelikes y shooters, mientras clásicos como Mortal Kombat 11 y Hell Let Loose se despiden.
Xbox Game Pass se guarda varias cartas fuertes para despedir el año. Después de un 2025 cargado de lanzamientos día uno y cambios en sus planes de contenido, el servicio de Microsoft encara diciembre con una lista variada de novedades, encabezada por el reboot de Mortal Kombat 1, además de propuestas narrativas, roguelikes y producciones pensadas para cada tipo de suscripción. No todo es festejo: también habrá salidas importantes, con juegos muy queridos que tienen fecha de despedida.
Mortal Kombat 1 lidera los estrenos de diciembre
Los rumores se confirmaron: Mortal Kombat 1 se suma al catálogo de Xbox Game Pass y se convierte en el gran lanzamiento del mes. El título de NetherRealm Studios y Warner Bros Games, que dividió opiniones de la crítica y no terminó de cumplir las expectativas de sus creadores, llega ahora a un público masivo a través de la suscripción. Su llegada está prevista para el 10 de diciembre para quienes tengan Xbox Game Pass en su versión "Ultimate", PC Game Pass y Xbox Game Pass Premium.
La oferta de diciembre en el servicios de Microsoft no se limita a la histórica saga de peleas. Desde el inicio del mes ya se puede jugar Lost Records: Bloom & Rage, la nueva aventura narrativa de los creadores de Life is Strange, que apuesta por decisiones, diálogos y personajes con fuerte carga emocional. En la primera mitad del mes se suman también los roguelikes Monster Train 2 y 33 Immortals, pensados para partidas intensas, repetibles y con un fuerte componente estratégico.
El plan Premium será uno de los más nutridos. Además de Mortal Kombat 1, recibirá juegos como Indiana Jones and the Great Circle, Spray Paint Simulator, A Game About Digging A Hole, Dome Keeper y Bratz: Rhythm & Style, que completan un abanico que va del blockbuster de acción a las propuestas más curiosas e independientes. Entre los lanzamientos día uno se destaca Routine, un título de terror con elementos de ciencia ficción que llega el 4 de diciembre para Ultimate.
El segmento Essential también suma nombres de peso, con World War Z, Stellaris y Medieval Dynasty, todos previstos para el 3 de diciembre. En PC, en tanto, aparece Death Howl el 9 de diciembre, sumando otra opción para quienes prefieren jugar desde computadora.
Juegos que se van: despedida para Mortal Kombat 11 y más
Mientras desembarca la nueva entrega de la franquicia, Mortal Kombat 11 ya tiene fecha de salida del servicio. El juego, que se consolidó como uno de los favoritos de los fans por su sistema de combate y su contenido, dejará Xbox Game Pass y PC Game Pass el 15 de diciembre. Ese mismo día se marchan también Still Wakes the Deep y Wildfrost, dos títulos bien valorados en sus respectivos géneros.
La segunda tanda de despedidas llegará el 31 de diciembre, cuando abandonen el catálogo Carrion y Hell Let Loose. En conjunto, se trata de una rotación que deja claro el movimiento constante del servicio: entran producciones grandes, propuestas narrativas y juegos independientes, pero otros ceden su lugar y obligan a decidir qué probar antes de que desaparezcan.
Con Mortal Kombat 1 como gran imán, estrenos día uno y una serie de títulos que refuerzan cada plan de suscripción, diciembre se perfila como un mes intenso para Xbox Game Pass. Un cierre de año que mezcla nostalgia, novedades y ese reloj corriendo en contra para terminar algunos juegos antes de que digan adiós.