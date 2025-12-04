Xbox Game Pass cierra 2025 a puro golpe: llega Mortal Kombat 1 y una ola de estrenos

Xbox Game Pass se guarda varias cartas fuertes para despedir el año. Después de un 2025 cargado de lanzamientos día uno y cambios en sus planes de contenido, el servicio de Microsoft encara diciembre con una lista variada de novedades, encabezada por el reboot de Mortal Kombat 1, además de propuestas narrativas, roguelikes y producciones pensadas para cada tipo de suscripción. No todo es festejo: también habrá salidas importantes, con juegos muy queridos que tienen fecha de despedida.

Mortal Kombat 1 lidera los estrenos de diciembre Embed - Mortal Kombat 1 - Tráiler Oficial En Español Latino. Los rumores se confirmaron: Mortal Kombat 1 se suma al catálogo de Xbox Game Pass y se convierte en el gran lanzamiento del mes. El título de NetherRealm Studios y Warner Bros Games, que dividió opiniones de la crítica y no terminó de cumplir las expectativas de sus creadores, llega ahora a un público masivo a través de la suscripción. Su llegada está prevista para el 10 de diciembre para quienes tengan Xbox Game Pass en su versión "Ultimate", PC Game Pass y Xbox Game Pass Premium.

La oferta de diciembre en el servicios de Microsoft no se limita a la histórica saga de peleas. Desde el inicio del mes ya se puede jugar Lost Records: Bloom & Rage, la nueva aventura narrativa de los creadores de Life is Strange, que apuesta por decisiones, diálogos y personajes con fuerte carga emocional. En la primera mitad del mes se suman también los roguelikes Monster Train 2 y 33 Immortals, pensados para partidas intensas, repetibles y con un fuerte componente estratégico.

El plan Premium será uno de los más nutridos. Además de Mortal Kombat 1, recibirá juegos como Indiana Jones and the Great Circle, Spray Paint Simulator, A Game About Digging A Hole, Dome Keeper y Bratz: Rhythm & Style, que completan un abanico que va del blockbuster de acción a las propuestas más curiosas e independientes. Entre los lanzamientos día uno se destaca Routine, un título de terror con elementos de ciencia ficción que llega el 4 de diciembre para Ultimate.

El segmento Essential también suma nombres de peso, con World War Z, Stellaris y Medieval Dynasty, todos previstos para el 3 de diciembre. En PC, en tanto, aparece Death Howl el 9 de diciembre, sumando otra opción para quienes prefieren jugar desde computadora.