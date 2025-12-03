Un beat 'em up sorpresa se coló en el catálogo de Xbox Game Pass en el arranque de este diciembre

Xbox Game Pass empezó diciembre recuperando una de sus banderas históricas: los lanzamientos de día 1. El encargado de abrir el mes es Marvel Cosmic Invasion , un beat ’em up retro de Tribute Games y Dotemu que llega directo al catálogo de PC Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate , sin costo extra para quienes mantienen activa la suscripción.

El movimiento no es menor. Tras meses de cambios en precios y planes, el servicio de Microsoft necesitaba un guiño para los jugadores más fieles. Y lo hace con una marca que garantiza visibilidad —Marvel— y con un juego que debuta con una media cercana a los 80 puntos en Metacritic y buenas reseñas en la prensa especializada.

Marvel Cosmic Invasion se anunció en marzo y tardó apenas ocho meses en llegar al mercado. Desde hoy forma parte del catálogo rotativo de PC Game Pass y del nivel Ultimate, el único que conserva el beneficio de estrenos día 1 desde la reestructuración de septiembre de 2024.

Eso significa que, por ahora, el juego no figura en el nivel básico de consola. No hay fecha confirmada para que se sume al resto de los planes, aunque se espera que lo haga más adelante, como ya ocurrió con otros títulos.

La buena noticia es que el juego también es compatible con la nube, por lo que se puede probar en PC, consola o dispositivos móviles mediante streaming, siempre dentro de los beneficios del tier Ultimate.

Embed - MARVEL Cosmic Invasion Announcement Trailer

Un golpe de nostalgia marvelita con ADN arcade

En lo jugable, Marvel Cosmic Invasion apuesta por una fórmula conocida, pero muy pulida. Es un beat ’em up lateral en 2D, con estética pixel art y espíritu de recreativa noventosa, heredero directo de trabajos anteriores del estudio como TMNT: Shredder’s Revenge.

El juego permite elegir entre 15 héroes y villanos de Marvel —Spider-Man, Wolverine, She-Hulk, Iron Man, Storm, Capitán América, Venom, entre otros— y recorrer escenarios que van desde Nueva York hasta la Zona Negativa para frenar la invasión de Annihilus.

Su mecánica distintiva es el sistema de intercambio de equipo: cada jugador selecciona dos personajes y puede alternar entre ellos al instante, encadenando combos y ataques especiales que recuerdan a los “tag team” de Marvel vs. Capcom.

El cooperativo admite hasta cuatro jugadores, tanto en local como en línea, con dificultad adaptativa según el tamaño del grupo. El resultado es una experiencia pensada para partidas cortas, caóticas y muy espectaculares, ideal para compartir sofá o chat de voz.

marvel Con cerca de 80 puntos en Metacritic, Marvel Cosmic Invasion llega a Game Pass con sello de “favorito del público gamer”. Metacritic

¿Vale la pena para los suscriptores de Game Pass?

Con una media cercana a los 80 puntos en Metacritic y alrededor de 82 en OpenCritic, Marvel Cosmic Invasion se ubica en la franja de juegos “generalmente favorables”: no es un triple A gigantesco, pero sí un título sólido que destaca por su arte, animaciones y variedad de personajes.

Su llegada de día 1 a Xbox Game Pass refuerza el valor del servicio para quienes disfrutan de propuestas cooperativas y nostalgiosas. También funciona como puerta de entrada cómoda para el resto de las plataformas: el juego se vende por separado en Nintendo Switch, Switch 2, PS4, PS5, PC y Xbox Series X|S.

En un catálogo que alterna grandes producciones, indies y clásicos, Marvel Cosmic Invasion ocupa un lugar claro: es el “yo contra el barrio” de superhéroes que muchos pedían desde hace años. Para quienes ya pagan PC Game Pass o Ultimate, diciembre arranca con una excusa fuerte para volver a llamar a los amigos y prender la consola.