20 años de Xbox 360: estos fueron los 20 juegos que marcaron la consola para siempre

Un repaso por el ranking de los títulos más vendidos en Estados Unidos de Xbox 360, con grandes protagonistas de una generación inolvidable.

Cuando Microsoft se metió en el negocio de las consolas en 2001, muchos la miraron como un invitado incómodo en un terreno dominado por PlayStation y Nintendo. Pero en 2005 todo cambió: con la llegada de Xbox 360, la compañía pasó de promesa a pilar de la industria y firmó, para muchos jugadores, la etapa más querida de su historia.

Cuesta creerlo, pero ese ecosistema ya cumplió 20 años el pasado 22 de noviembre de 2025. Hoy el panorama es muy distinto: la estrategia de Xbox gira en torno a los estrenos multiplataforma, la compra de estudios y el músculo de Game Pass, en un presente tan ambicioso como complejo. Sin embargo, el aniversario invita a mirar hacia atrás y recordar la era dorada en la que Xbox 360 se ganó su lugar en la sala de millones de hogares.

El analista Mat Piscatella, del grupo Circana, se sumó a las celebraciones y publicó el ranking de los 20 videojuegos más vendidos de la consola en Estados Unidos, con datos actualizados hasta octubre de 2025. El informe contempla ventas físicas y digitales, aunque no todos los publishers comparten números completos de esta última categoría. Aun así, la foto de época es clara: durante su vida útil, Xbox 360 despachó 42,7 millones de unidades sólo en Estados Unidos y consolidó un catálogo que dejó huella.

Call of Duty, el rey absoluto del catálogo Si alguien necesitaba una prueba del dominio de los shooters militares en esa generación, el top de Circana la ofrece en bandeja. Call of Duty no sólo lidera la lista: ocupa tres lugares del podio y suma siete entregas entre los 20 más vendidos, casi la mitad del ranking. Un detalle nada menor si se tiene en cuenta que, tras la compra de Activision Blizzard King, Microsoft es ahora dueña de la franquicia que marcó a fuego su propia consola.

En lo más alto aparece Call of Duty: Black Ops 2 (2012), considerado por muchos como una de las mejores entregas de la saga y el título más popular del ecosistema tanto en unidades vendidas como en ingresos. Le sigue su precuela, Black Ops (2010), y completa el podio Modern Warfare 3 (2011). Recién en el cuarto lugar asoma el primer exclusivo: Halo 3, la última entrega principal de la serie antes de que 343 Industries tomara el mando.