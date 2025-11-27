20 años de Xbox 360: estos fueron los 20 juegos que marcaron la consola para siempre
Un repaso por el ranking de los títulos más vendidos en Estados Unidos de Xbox 360, con grandes protagonistas de una generación inolvidable.
Cuando Microsoft se metió en el negocio de las consolas en 2001, muchos la miraron como un invitado incómodo en un terreno dominado por PlayStation y Nintendo. Pero en 2005 todo cambió: con la llegada de Xbox 360, la compañía pasó de promesa a pilar de la industria y firmó, para muchos jugadores, la etapa más querida de su historia.
Cuesta creerlo, pero ese ecosistema ya cumplió 20 años el pasado 22 de noviembre de 2025. Hoy el panorama es muy distinto: la estrategia de Xbox gira en torno a los estrenos multiplataforma, la compra de estudios y el músculo de Game Pass, en un presente tan ambicioso como complejo. Sin embargo, el aniversario invita a mirar hacia atrás y recordar la era dorada en la que Xbox 360 se ganó su lugar en la sala de millones de hogares.
Te Podría Interesar
El analista Mat Piscatella, del grupo Circana, se sumó a las celebraciones y publicó el ranking de los 20 videojuegos más vendidos de la consola en Estados Unidos, con datos actualizados hasta octubre de 2025. El informe contempla ventas físicas y digitales, aunque no todos los publishers comparten números completos de esta última categoría. Aun así, la foto de época es clara: durante su vida útil, Xbox 360 despachó 42,7 millones de unidades sólo en Estados Unidos y consolidó un catálogo que dejó huella.
Call of Duty, el rey absoluto del catálogo
Si alguien necesitaba una prueba del dominio de los shooters militares en esa generación, el top de Circana la ofrece en bandeja. Call of Duty no sólo lidera la lista: ocupa tres lugares del podio y suma siete entregas entre los 20 más vendidos, casi la mitad del ranking. Un detalle nada menor si se tiene en cuenta que, tras la compra de Activision Blizzard King, Microsoft es ahora dueña de la franquicia que marcó a fuego su propia consola.
En lo más alto aparece Call of Duty: Black Ops 2 (2012), considerado por muchos como una de las mejores entregas de la saga y el título más popular del ecosistema tanto en unidades vendidas como en ingresos. Le sigue su precuela, Black Ops (2010), y completa el podio Modern Warfare 3 (2011). Recién en el cuarto lugar asoma el primer exclusivo: Halo 3, la última entrega principal de la serie antes de que 343 Industries tomara el mando.
A partir de ahí desfilan pesos pesados de todos los géneros. Grand Theft Auto V se ubica en el quinto puesto, un logro enorme si se considera que llegó en 2013, en la recta final del ciclo de la consola. También aparecen otros hits multiplataforma como GTA IV, The Elder Scrolls V: Skyrim, Minecraft, Battlefield 3 y Red Dead Redemption, además de fenómenos musicales como Rock Band y Guitar Hero 3: Legends of Rock.
La mayoría de estos juegos hoy se puede disfrutar en Xbox One y Xbox Series X|S gracias a la retrocompatibilidad. La excepción es justamente Guitar Hero 3, una reliquia de la era de los periféricos musicales que quedó atrapada en su propio tiempo.
Los 20 juegos más vendidos de Xbox 360
Según Circana, así quedó el ranking histórico de la consola en ese mercado:
- Call of Duty: Black Ops 2;
- Call of Duty: Black Ops;
- Call of Duty: Modern Warfare 3;
- Halo 3;
- Call of Duty: Modern Warfare 2;
- Grand Theft Auto V;
- Call of Duty 4: Modern Warfare;
- Halo: Reach;
- Call of Duty: Ghosts;
- Halo 4;
- Rock Band;
- The Elder Scrolls V: Skyrim;
- Call of Duty: World at War;
- Grand Theft Auto IV;
- Minecraft;
- Guitar Hero 3: Legends of Rock;
- Battlefield 3;
- Red Dead Redemption;
- Gears of War;
- Gears of War 3.
Dos décadas después, el listado confirma lo que muchos jugadores ya intuían: en la generación de Xbox 360, Call of Duty fue el rey, pero lo hizo rodeado de una constelación de exclusivos y multiplataformas que convirtieron a esta consola de Xbox en un verdadero clásico.