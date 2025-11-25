El aniversario de Xbox llega a tus pies: crocs de edición limitada

Este aniversario confirma que las alianzas entre tecnología y moda casual son una tendencia fuerte. El mundo gamer se expande hacia el estilo urbano.

Xbox festeja un aniversario muy especial de la consola 360, y lo hace con un lanzamiento sorpresivo junto a la marca Crocs. Esta colaboración exclusiva es una edición limitada que reimagina el clásico zueco. El diseño incluye detalles inspirados directamente en el mando de la famosa consola.

Un aniversario especial El calzado presenta réplicas de los botones y los joysticks del controlador. Además, las plantillas internas están marcadas con la inscripción “Player Left / Player Right”. Se trata de una forma ingeniosa de llevar el control de la consola a tus pies. Es una pieza de colección con un toque divertido.

xbox-crocs El lanzamiento incluye también un paquete de cinco accesorios Jibbitz. Estos pequeños adornos representan juegos icónicos de la plataforma. Entre ellos se encuentran títulos amados por la comunidad como Halo, Fallout, DOOM, World of Warcraft y Sea of Thieves. La personalización es parte de la experiencia.