Palmares cumple 30 años: ¡Y es un montón!

Palmares Open Mall cumple 30 años y lo celebra como comenzó: creciendo. El centro comercial que transformó la vida social y comercial de Mendoza repasa una trayectoria marcada por ampliaciones, servicios y marcas que lo convirtieron en un punto de encuentro clave para miles de mendocinos.

En 1995, Palmares Open Mall abría sus puertas en el departamento de Godoy Cruz, marcando un hecho histórico en la vida comercial y social de Mendoza .

El proyecto, liderado por el ingeniero Mario Groisman , nació con 42 locales de retail y una propuesta innovadora que combinaba compras, gastronomía y esparcimiento en un entorno abierto, moderno y natural.

Solo dos años después, Palmares concretó su primera ampliación, incorporando nuevos espacios y dando la bienvenida a Cinemark, con sus 10 salas de cine. A partir de allí, el mall se consolidó como el punto de encuentro por excelencia de los mendocinos.

En 2001 llegó la segunda ampliación, que sumó 45 nuevos locales comerciales y dio lugar, pensando en la salud de la comunidad, al Centro Médico Palmares, ampliando así la oferta de servicios dentro del complejo.

Más tarde, allá por 2005, se desarrolló Palmares Bureau, un moderno centro de congresos y exposiciones que con el tiempo se transformó en sede de oficinas corporativas

Tres años después, en 2008, se concretó la tercera ampliación, con la apertura del Hospital de Día, el desarrollo de Las Terrazas de Palmares, un espacio pensado para la gastronomía y el encuentro, y la incorporación de 25 nuevos locales comerciales.

Lejos de detenerse, el crecimiento continuó en 2012 con nuevas ampliaciones en el sector gastronómico y la llegada de concesionarias de marcas internacionales, consolidando todo el trabajo realizado.

Con el objetivo de seguir mejorando la comodidad para nuestros usuarios, en 2015 se inauguró el estacionamiento subterráneo de dos niveles, mientras se desarrollaba Workplace, un espacio de oficinas corporativas que hoy combina una ubicación excepcional y una vista privilegiada a la cordillera.

Ya en 2021, el mall sumó un nuevo capítulo con la creación de HOMEBOX, un espacio dedicado al hogar que hoy reúne una amplia variedad de marcas y rubros.

En la actualidad, Palmares cuenta con más de 180 marcas que abarcan indumentaria, calzado, gastronomía y servicios, reafirmando su liderazgo como el centro comercial más importante de Mendoza.

Una nueva ampliación para celebrar

En el marco de su 30° aniversario, Palmares celebra su trayectoria con su novena ampliación, que continúa marcando tendencia. Entre las nuevas incorporaciones destacan Indian, reconocida marca de Punta del Este; Cristóbal Colón, con su propuesta de calzado e indumentaria urbana; y Avanim, que abrió su concesionaria de electromovilidad de JEMV y CHANGAN.

También se suman Mountany, para los amantes de la montaña y la aventura; Bubba, ideal para quienes disfrutan de viajar; y Édition Privée, el primer espacio de curaduría de fragancias de autor.

A estas aperturas se agregan Peuque y Kapselmaker, el primer tostadero de café en mucho tiempo.

Palmares open mall: 30 años de historia y proyección

Es que después de su apertura, Palmares sigue creciendo, innovando y acompañando el estilo de vida mendocino, reafirmando su compromiso con la calidad, la experiencia y la comunidad.

Su gerente general, Diego Lago, lo define como un “centro urbano” que seguirá creciendo y evolucionando junto a Mendoza.

Embed - 30 AÑOS ES UN MONTÓN

Fiel a su espíritu innovador, el mall que ofrece “un montón” de experiencias no ha dejado de expandirse. Cada ampliación significó la llegada de nuevas marcas y servicios para quienes lo eligen día a día.

Bajo el concepto de su campaña de marketing “Un Montón”, Palmares celebró desde octubre una cargada agenda de eventos todos los fines de semana en sus terrazas gastronómicas, que continuarán hasta diciembre en el marco de su aniversario.

Un mall que propone, evoluciona y se reinventa constantemente, logrando que miles de mendocinos lo sigan eligiendo como su punto de encuentro.

Con un spot por su aniversario, Palmares repasa los momentos que marcaron su historia y la de miles de mendocinos, recordando que, a lo largo del tiempo, su esencia siempre fue acompañar la vida de quienes lo eligen cada día.