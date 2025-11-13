Llega a Argentina la réplica del mural "Personajes de la historia: La poesía"

La Embajada de México donó una reproducción de la obra de Roberto Montenegro, pionero del muralismo, que homenajea a Gabriela Mistral y Berta Singerman.

La Embajada de México en Argentina donó la réplica del mural “Personajes de la historia: La poesía”, del pintor jalisciense Roberto Montenegro, pionero del muralismo mexicano y uno de los maestros que inspiraron la búsqueda artística y simbólica de Diego Rivera.

El mural que une arte y poesía latinoamericana Realizada entre 1922 y 1923, la obra original se encuentra en la oficina del secretario José Vasconcelos, dentro del recinto histórico de la Secretaría de Educación Pública de México, en el antiguo Convento de la Encarnación.

El mural forma parte de un conjunto pictórico dedicado a la filosofía y las artes. En su base, Montenegro representó el firmamento como símbolo de la filosofía occidental, mientras que en la parte superior destaca una cruz con una estrella de seis puntas rodeada de halos de luz.

flyer A la izquierda, se observa el retrato de la escritora chilena Gabriela Mistral, y junto a ella, una figura femenina que protege una esfera bajo el cielo estrellado. En el extremo derecho, aparece la declamadora argentina Berta Singerman, acompañada por otra mujer que sostiene un libro abierto entre las manos.

Ambas escenas están enmarcadas por una enramada de flores y aves, que refuerza el diálogo entre arte, poesía y naturaleza.