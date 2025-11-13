Las charlas TEDx llegan a Maipú con 19 oradores y una jornada de bienestar

El 22 de noviembre se hará la primera edición de TEDxMaipú en el Arena Maipú. La apertura estará a cargo del joven comunicador Emiliano Sallei.

Este sábado 22 de noviembre, desde las 9 de la mañana, el Salón de Los Olivos del Hotel Arena Maipú será escenario de la primera edición de TEDxMaipú, el formato internacional que reúne ideas capaces de transformar. La jornada contará con 19 oradores locales, nacionales e internacionales, y se abrirá con una charla sobre el poder formativo del deporte.

La apertura estará a cargo de Emiliano Sallei, licenciado en Comunicación Social de 30 años, quien se desempeña como director de Promoción Deportiva en la Municipalidad de Maipú y trabaja en medios locales.

Emiliano Sallei 1 La apertura de TEDxMaipú estará a cargo de Emiliano Sallei, licenciado en Comunicación Social de 30 años Su charla, titulada “El deporte como escuela de vida”, propone una mirada integral e inclusiva del deporte como herramienta para atravesar los desafíos personales y colectivos. “El deporte enseña tanto en los triunfos como en los momentos difíciles”, adelantó el joven orador.

El ciclo TEDxMaipú combinará charlas, pausas activas y actividades de bienestar, en una jornada que busca inspirar a la comunidad con historias que promuevan la reflexión y el cambio.