Cáncer de próstata: romper los mitos y actuar a tiempo puede salvar vidas

A pesar de ser el tipo de cáncer más frecuente en los hombres argentinos, el cáncer de próstata sigue siendo un tema silenciado, rodeado de tabúes y falsas creencias que dificultan su detección temprana. En nuestro país, siete de cada diez hombres no van al médico si no tienen síntomas, y la mayoría de los diagnósticos se realiza en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de remisión son menores.

“El cáncer de próstata se origina en una glándula pequeña ubicada debajo de la vejiga. Al inicio no presenta síntomas, y eso lo hace especialmente riesgoso”, explica el Dr. Diego Barreiro, urólogo del Hospital Durand (MN 95952).

Cuando se detecta tarde, el tumor puede extenderse a otros órganos, especialmente los huesos, volviéndose una enfermedad crónica que requiere tratamientos prolongados y que afectan la calidad de vida

A partir de los 45 años, todos los hombres deberían realizar un análisis de sangre para medir el antígeno prostático específico (PSA) y una evaluación médica urológica. “Existe un cambio de paradigma: hoy los controles son simples y permiten diagnosticar el cáncer en etapas localizadas, cuando aún es curable”, señala el Dr. Darío Galmarini (MN 99848), oncólogo asesor médico de Bayer.

El especialista subraya que la detección temprana puede reducir en más de un 30% el riesgo de mortalidad y, en muchos casos, evita la necesidad de tratamientos invasivos. “La prevención salva vidas y más ante un diagnóstico de cáncer de próstata si se controla a tiempo”, afirma.

senior_man_on_gymnastic_rings En noviembre, mes mundial del cáncer de próstata, la Carrera Celeste invita a toda la comunidad —hombres y mujeres— a sumar kilómetros por la prevención y a hablar abiertamente sobre la salud masculina.

Mitos que deben quedar atrás

Uno de los principales obstáculos es el miedo o la vergüenza. “Durante años se asoció el control urológico al tacto rectal, un examen que hoy está en desuso gracias a los avances en diagnóstico. Sin embargo, ese mito sigue siendo un motivo de postergación para muchos hombres”, sostiene Barreiro.

A esto se suman factores de riesgo como el sobrepeso, la dieta rica en grasas, el sedentarismo y los antecedentes familiares de cáncer de próstata o de mama.

Un llamado a la acción

En noviembre, mes mundial del cáncer de próstata, la Carrera Celeste invita a toda la comunidad —hombres y mujeres— a sumar kilómetros por la prevención y a hablar abiertamente sobre la salud masculina.

“Así como el lazo rosa logró instalar la importancia de los controles para el cáncer de mama, necesitamos que el lazo celeste nos ayude a derribar prejuicios y fomentar el autocuidado en los hombres”, concluye Barreiro.

Carrera Celeste – Datos principales: