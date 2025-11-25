Amazon lanza "Resúmenes en Video" para enganchar a los usuarios entre temporadas

Amazon ha vuelto a mover el tablero en la competencia por integrar la inteligencia artificial (IA) en el consumo de contenidos. La compañía anunció que Prime Video estrenará la función "Resúmenes en video" generados por IA, una herramienta diseñada para que los usuarios puedan repasar la trama entre temporadas sin la necesidad de revisitar episodios completos.

La nueva funcionalidad, que entra en fase beta este miércoles, debutará con algunas de las series originales más fuertes de la plataforma, incluyendo títulos de alto perfil como Fallout, Tom Clancy’s Jack Ryan y Upload.

Amazon-Fire TV - Interna 1 ¿Cómo funciona la nueva herramienta de Amazon? Según explicó la empresa, esta herramienta representa un salto tecnológico al "utilizar inteligencia artificial generativa para crear resúmenes de temporada con calidad cinematográfica, con narración, diálogos y música sincronizados". Esto la diferencia de los "Resúmenes de Rayos X" lanzados previamente por Prime, que ofrecían síntesis más sencillas impulsadas también por IA.

El movimiento de Amazon se produce en un contexto donde otros gigantes del streaming también están explorando la IA. YouTube TV, por ejemplo, ha implementado la función "Jugadas Clave" para ponerse al día en eventos deportivos en curso.

Mientras tanto, Netflix avanza por una vía diferente: la IA aplicada a la producción. El gigante del streaming confirmó el uso de herramientas generativas en la versión final de El Eternauta para recrear el derrumbe de un edificio, y el empleo de la misma tecnología para rejuvenecer personajes en la escena inicial de Happy Gilmore 2.