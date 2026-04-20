DJI aplica descuentos al Mic Mini en Amazon: micrófono profesional en formato compacto

Amazon puso en descuento el micrófono profesional de DJI ideal para creadores de contenido. Los usuarios pueden adquirir el DJI Mic Mini a un valor inferior al precio de lista. Este dispositivo facilita la captura de sonido profesional en teléfonos Android, iOS y cámaras de video.

El transmisor de este equipo destaca por su diseño ultraliviano de apenas 10 gramos. Este peso permite que el aparato sea discreto y cómodo cuando se coloca en la ropa de los presentadores. El sistema ofrece un sonido con una frecuencia de muestreo de 48 kHz y soporta hasta 120 dB de presión sonora. Estas características técnicas aseguran una grabación nítida y sin distorsiones en entornos con mucho ruido ambiental.

El dispositivo de DJI cuenta con un sistema de cancelación de ruido con dos niveles de ajuste. El modo básico funciona de manera óptima en interiores silenciosos, mientras que el modo fuerte elimina el sonido de fondo en calles concurridas. Además, el equipo incorpora una función de limitador automático. Esta herramienta baja el volumen si la entrada de audio es demasiado alta, lo que evita que el sonido se corte o se sature durante una entrevista o una transmisión en vivo.

La autonomía de la batería es otro punto relevante de este modelo. Tanto el transmisor como el receptor ofrecen un tiempo de operación de 10 horas cada uno. El alcance de transmisión inalámbrica llega hasta los 400 metros en condiciones de campo abierto, lo que otorga flexibilidad a los creadores de contenido que trabajan en espacios amplios. El ecosistema de DJI permite que el transmisor se conecte de forma directa a equipos como la Osmo Pocket 3 o la Osmo Action 5 Pro sin necesidad de usar el receptor.

Detalles de las ofertas y costos de envío en Amazon

El precio actual de este producto en la plataforma de Amazon es de $61.413 pesos (un ahorro del 24% respecto al precio de lista original, que se ubicaba en los $80.520,25 pesos). La tienda internacional registra que más de cinco mil unidades de este modelo se vendieron durante el último mes. El paquete incluye un transmisor, un receptor y los accesorios necesarios para comenzar a grabar de forma inmediata.

Para los compradores que realizan el pedido desde Argentina, existen cargos adicionales por envío e importación. Estos costos suman un total de $48.707 pesos al valor del equipo. El sistema de la tienda realiza el cobro total de forma anticipada y gestiona los trámites de aduana de manera automática. El sitio también ofrece la opción de devoluciones internacionales gratuitas si el producto presenta fallas o no cumple con las expectativas del usuario.

DJI MIC Mini Amazon rebaja el costo de unos micrófonos profesionales DJI. DJI

Estas ofertas temporales permiten que más profesionales accedan a herramientas de alta fidelidad sin realizar una inversión excesiva. El modelo Mic Mini es compatible con teléfonos iPhone y dispositivos con sistema Android mediante los adaptadores correspondientes. La facilidad de transporte y la calidad de los materiales lo posicionan como una opción equilibrada para el periodismo móvil y la producción de video independiente en la región.