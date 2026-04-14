Ofertas de abril: Amazon rebaja el precio del Samsung Galaxy S25 FE

Amazon ofrece una oportunidad para renovar tu celular con una rebaja directa de precio. El Samsung Galaxy S25 FE se encuentra disponible con un descuento especial en la plataforma, permitiendo el acceso a funciones avanzadas de fotografía y un sistema de procesamiento veloz para los usuarios argentinos.

Características técnicas del nuevo Samsung Galaxy S25 FE El dispositivo de Samsung presenta una pantalla de 6,7 pulgadas con tecnología AMOLED y una tasa de refresco de 120 Hz. Esto permite que el contenido se deslice de forma suave y se vea nítido bajo cualquier luz. El panel tiene una resolución de 2340 x 1080 píxeles, ideal para ver videos o jugar con una calidad de imagen alta. En su interior, el equipo corre con el procesador Exynos 2400 y cuenta con 8 GB de memoria RAM, lo que asegura un rendimiento fluido para realizar varias tareas a la vez.

Samsung Galaxy S25 FE La inteligencia artificial es el punto fuerte de este modelo lanzado el año pasado. El sistema permite realizar ediciones generativas en las fotos al toque. Gracias a la tecnología de Samsung, el usuario puede mover objetos, borrar elementos molestos del fondo o mejorar los retratos de forma automática. Además, el celular incluye el motor ProVisual para que las selfies de 12 MP salgan con colores reales y mucha claridad. La batería de 4.900 mAh se la banca durante todo el día y tiene carga rápida para no perder tiempo contra el enchufe cuando el nivel de energía baja.

Cómo comprar en Amazon desde Argentina El precio actual en la plataforma de Amazon es de $756.352 pesos, un ahorro importante sobre el valor de lista original. Para los envíos a nuestro país, la página calcula de forma automática unos $166.066 pesos por cargos de importación y el envío llega directo al domicilio del comprador. Es una de las opciones de la marca para quienes buscan potencia sin pagar el costo de los modelos de gama ultra.

El equipo es resistente y está pensado para durar. Cuenta con un marco de aluminio de alta resistencia y utiliza el vidrio Gorilla Glass Victus+ para proteger tanto el frente como la parte trasera de los rayones. El Samsung Galaxy S25 FE viene con el sistema operativo Android 16 y la interfaz One UI 8, lo que garantiza una experiencia de software moderna y estable. Esta oferta limitada en Amazon permite conseguir la versión de 256 GB en color Navy, un tono oscuro que se adapta bien a cualquier estilo.