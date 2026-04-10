Ni Samsung ni Apple: 3 teléfonos chinos que me compraría este 2026

El mercado asiático presenta modelos con cámaras y baterías que superan los estándares de los teléfonos de gama alta más conocidos de la actualidad.

El Xiaomi 17 Ultra se perfila como el próximo buque insignia de la marca, con conectividad satelital y un sistema de cámaras de última generación.

El mercado de los teléfonos premium atraviesa un cambio de mando por la llegada de marcas asiáticas que apuestan a la innovación. Hoy, los usuarios argentinos buscan opciones que ofrezcan hardware de primer nivel sin depender siempre de las firmas clásicas que dominan las vidrieras locales en la actualidad.

La hegemonía de Samsung y Apple enfrenta un desafío real este año. Las empresas chinas dejaron de ser solo una opción económica para pasar a liderar el segmento de fotografía y autonomía. Estos equipos combinan sensores de imagen gigantes con sistemas de carga que completan la batería en menos de media hora, algo que todavía no sucede en los modelos tradicionales de occidente.

Vivo X300 Ultra Vivo X300: teléfono y kit de fotografía El Vivo X300 Ultra destaca principalmente por su capacidad fotográfica. Este equipo utiliza un sensor principal de una pulgada y un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles desarrollado junto a Zeiss. La nitidez de las capturas es superior a lo que ofrece Samsung en sus modelos más caros del momento. El Vivo demuestra que el procesamiento de color puede ser natural y profesional al mismo tiempo. Además, la pantalla alcanza un brillo que permite ver el contenido perfectamente bajo el sol fuerte del mediodía mendocino sin ningún problema.

vivo X300 Ultra - Portada El vivo X300 Ultra apuesta por un sistema de cámaras desarrollado junto a ZEISS. vivo Xiaomi 17 Ultra El Xiaomi 17 Ultra es la opción para quienes buscan potencia bruta. Este aparato utiliza el procesador más rápido del mercado y una batería de 6800 mAh que dura un montón de tiempo. La marca Xiaomi trabajó con Leica para ofrecer una estética de cine en sus videos. El sistema cuenta con cuatro cámaras traseras que cubren todos los ángulos posibles, desde fotos macro hasta un zoom digital muy potente. Es un equipo que se siente sólido en la mano y que responde de forma instantánea ante cualquier tarea exigente.

Xiaomi 17 Ultra 1 Xiaomi 17 Ultra. Shutterstock Oppo Reno 14 Pro Oppo eligió un camino diferente con su Reno 14 Pro. Este dispositivo es muy delgado pero esconde una batería de 7000 mAh gracias a una nueva tecnología de silicio. El aparato no es pesado y tiene un diseño de bordes curvos que facilita el agarre. Es un competidor directo que ofrece una experiencia de uso muy fluida y estable. La carga rápida de este modelo permite salir de casa con energía suficiente después de apenas quince minutos de conexión a la red eléctrica.