El realme 14x llega a la tienda Amazon: un teléfono barato con batería de larga duración

La marca realme presenta un equipo con procesador Dimensity 6300 y protección de grado militar. El realme 14x ya se puede comprar de forma internacional.

Amazon puso a la venta el nuevo realme 14x, un equipo diseñado para resistir golpes y salpicaduras. Este modelo cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas y ofrece una tasa de refresco de 120Hz. El dispositivo ya aparece listado en la tienda digital Amazon para el mercado global.

La marca realme amplía su catálogo con un dispositivo que prioriza la durabilidad por sobre los lujos innecesarios. El realme 14x incluye la tecnología ArmorShell para aguantar impactos fuertes sin romperse. Este teléfono superó pruebas de resistencia de grado militar. Esto garantiza que el hardware interno siga funcionando tras una caída accidental en cualquier superficie dura. Además, el equipo tiene certificación IP69. Esto significa que el aparato es totalmente estanco contra el agua y el polvo fino.

Potencia y pantalla del nuevo teléfono de realme El procesador Dimensity 6300 permite una velocidad de reloj de 2,4 GHz. Esta pieza de hardware asegura que las aplicaciones abran al toque sin esperas molestas. La memoria RAM de 6 GB ayuda a que el sistema no se trabe cuando el usuario abre muchas carpetas o redes sociales al mismo tiempo. El realme 14x ofrece 128 GB de almacenamiento interno para guardar un montón de fotos y archivos de trabajo. La pantalla de 6,67 pulgadas tiene diez modos de protección visual. Estos sistemas cuidan la vista de las personas durante las horas de lectura nocturna para evitar el cansancio.

La batería de 5000 mAh se la banca durante una jornada completa de uso intenso sin despeinarse. Los viajeros pueden usar el mapa o grabar videos sin andar buscando un enchufe a cada rato. La cámara de este dispositivo utiliza un sistema de inteligencia artificial avanzado. El lente logra capturas de 80 megapíxeles mejoradas por software para preservar cada detalle. Según los datos del fabricante, los sensores captan los relieves finos en escenas complejas de arquitectura. El software procesa la luz para que los colores salgan naturales incluso cuando hay poco sol en el ambiente.

Disponibilidad y precio en la plataforma Amazon En la tienda Amazon, el valor publicado del equipo es de $196.438 pesos. Los usuarios de Argentina deben contemplar los cargos de importación que suman unos $47.673 pesos al monto total de la operación. El portal ofrece envíos gratuitos a nuestro país y devoluciones internacionales sin cargo en caso de problemas. El color disponible para esta versión es el Peridot Green, que tiene un tono verde metalizado. El paquete viene con el sistema Android 15 instalado de fábrica para que el usuario empiece a usarlo ni bien lo saca de la caja.