Amazon busca competir con Shein y Temu en la Argentina con una app de precios super bajos

Amazon, la mayor empresa de comercio electrónico global, lanzó en la Argentina su aplicación Amazon Bazaar para competir en el mercado de importados.

La gigante del comercio electrónico Amazon anunció el lanzamiento oficial de Amazon Bazaar en Argentina, una nueva aplicación de compras con una amplia diversidad de productos en categorías como moda, hogar y estilo de vida. La plataforma promete precios ultra bajos y disponibilidad para compras desde el celular.

El debut de Amazon Bazaar forma parte de la expansión global de la experiencia Amazon Haul, que ya opera en países como México, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos con la que busca competir con las plataformas chinas Temu y Shein. En total, la aplicación está disponible en 14 destinos, entre ellos Perú, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica y Nigeria.

La propuesta se orienta a consumidores que buscan precios bajos y envío gratuito a partir de compras superiores a $35.000. Los artículos más económicos rondan los $2.750, y la mayoría tiene un valor inferior a $13.500. Además, los nuevos usuarios reciben un 50% de descuento en su primer pedido. Las entregas, según la compañía, suelen realizarse en un plazo de dos semanas o menos.

La aplicación tendrá funciones interactivas que incluyen sorteos y promociones. También mantiene los estándares de confianza que caracterizan a la empresa: reseñas y calificaciones, controles de cumplimiento y devoluciones gratuitas dentro de los 15 días posteriores a la recepción del pedido.

Amazon Bazaar está disponible en seis idiomas —incluido el español— y permite realizar pagos en moneda local con tarjetas Visa, Mastercard y American Express. Los usuarios argentinos pueden descargarla desde las tiendas de aplicaciones de iOS y Android y utilizar sus credenciales de Amazon para comenzar a comprar.