Amazon de Jeff Bezos compra de Globalstar para competir con Starlink de Elon Musk

Amazon.com compañía de Jeff Bezos ha cerrado un acuerdo para la adquisición de la empresa de comunicaciones por satélite Globalstar , cuyo importe ronda los 11.600 millones de dólares (unos 9.905 millones de euros), lo que permitirá a Amazon Leo ampliar los servicios de su red satelital de órbita baja .

Además, podrán extender la cobertura a clientes fuera del alcance de las redes terrestres, reforzando su capacidad de competir con Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, la compañía de Elon Musk .

Según los términos del acuerdo anunciado este martes, los accionistas de Globalstar podrán optar por recibir por cada acción ordinaria de la compañía en su poder entre el pago en efectivo de 90 dólares o la entraga de 0,3210 acciones ordinarias de Amazon.

No obstante, esta contraprestación está sujeta a un mecanismo de prorrateo que limita la suma de las opciones de efectivo a un máximo del 40% del total de acciones de Globalstar y convierte automáticamente el exceso de efectivo en acciones de forma proporcional. Asimismo, el importe total de la transacción también está sujeto a un ajuste a la baja de hasta 110 millones de dólares (94 millones de euros) en caso de que Globalstar no alcance ciertos hitos operativos.

"La obsesión de Amazon"

Accionistas de Globalstar que representan aproximadamente el 58% del poder de voto combinado de las acciones ordinarias en circulación de la compañía han aprobado por escrito la transacción, que se prevé que cerrar en 2027, en función del cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias y el logro por parte de Globalstar de ciertos hitos relacionados con el satélite de reemplazo HIBLEO-4.

"Al combinar la probada experiencia y la sólida base de Globalstar con la obsesión de Amazon por el cliente y la innovación, los usuarios pueden esperar un servicio más rápido y fiable en más lugares, manteniéndolos conectados con las personas y las cosas que más les importan", ha indicado Panos Panay, vicepresidente sénior de Dispositivos y Servicios de Amazon.

"La integración con Amazon Leo impulsará innovaciones en conectividad digital que beneficiarán a nuestros clientes y nos acercarán a un mundo más inteligente y conectado de forma continua", ha afirmado Paul Jacobs, consejero delegado de Globalstar.

Amazon acuerda con Apple

Asimismo, Amazon y Apple han anunciado un acuerdo para que Amazon Leo impulse los servicios satelitales del iPhone y el Apple Watch, incluyendo la función SOS de emergencia vía satélite. Globalstar ya colabora con Apple en ofrecer servicio satelital en el iPhone 14 o posterior, así como en el Apple Watch Ultra 3.

Con este nuevo acuerdo entre Amazon de Jeff Bezos y Apple, Amazon seguirá siendo compatible con los modelos de iPhone y Apple Watch que actualmente utilizan las constelaciones de satélites de órbita baja de Globalstar, tanto las existentes como las futuras, fabricadas por MDA Space, y colaborará con Apple en futuros servicios satelitales mediante la red satelital ampliada de Amazon Leo.

Amazon ha indicado también que planea colaborar con operadores de redes móviles (ORM) y otros socios para brindar conectividad fiable y de alta velocidad a sus clientes, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Dpa