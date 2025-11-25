Vive la pasión de Diego: la muestra que cautiva a nuevas eras en Venezuela

La muestra virtual que revive la grandeza de Diego Maradona en Venezuela. Un homenaje épico al 10 en la Galería de Arte Nacional en Caracas.

Diego Vive es una muestra que sumerge al público en la carrera del futbolista Diego Armando Maradona. Recuerda sus jugadas espectaculares, sus goles inolvidables y sus grandes galardones. El espacio virtual donde la memoria del ídolo cobra una nueva forma está listo para revivir la pasión.

Una muestra alucinante en Venezuela El astro nació en el humilde barrio de Fiorito, jugando con una gran ambición. Soñó con el balón como su vía de escape de la pobreza. Y lo consiguió todo. Su leyenda se construyó con más de 300 tantos marcados y una Copa del Mundo. También obtuvo dos Scudettos que hicieron historia en Nápoles.

Embed - Así Se Vive La Emoción Del Viaje A La Casa Del 10. Ven A Recorrer La Historia De La Zurda Que Su fútbol fue considerado por muchos como un arte. Representó la esperanza de millones de personas. Fue una fuerza pasional que nunca se apagó. Su figura es un símbolo que se lleva en la piel de sus seguidores. Y ahora, más que nunca, su espíritu se mantiene vivo.

El recorrido por la muestra busca conectar a las nuevas generaciones. Les invita a conocer el pensamiento firme y la historia de lucha que definieron a Maradona. Al mismo tiempo, rinde homenaje a su gran influencia cultural en toda la región.

Embed - Así Te Recibe El Astro En Este Viaje Inmersivo.Mira Un Adelanto De Lo Que Te Espera En DIEGO VIV Un portavoz de la inauguración destacó el valor educativo de la exposición. Señaló que permite a los jóvenes deportistas tomar el ejemplo del ídolo. Resaltó su postura crítica y firme contra la corrupción en el ámbito del deporte a nivel global.