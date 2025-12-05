Xbox Game Pass sin gastar un peso: estos son los juegos gratis para este fin de semana
Xbox Game Pass abre un nuevo fin de semana de Free Play Days con simuladores, shooters, JRPG y descensos extremos que podés probar gratis hasta el lunes.
Xbox Game Pass vuelve a abrir las puertas de sus Free Play Days y ofrece un puñado de juegos para probar sin pagar un peso extra durante el primer fin de semana de diciembre. La promoción comenzó este 4 de diciembre y se extenderá hasta el lunes 8, con varias propuestas que se pueden descargar, jugar a fondo y, si te convencen, comprar con descuento antes de que termine el período de prueba. Hay opciones para quienes disfrutan de la simulación, el rol japonés, la acción espacial y hasta los descensos extremos en bici.
Juegos gratis con Xbox Game Pass: acción, rol y simulación
La mayor parte del catálogo de este fin de semana se reserva para quienes tienen una suscripción activa al servicios de Xbox. El primero en la lista es Bassmaster Fishing, un simulador de pesca competitiva que lleva al jugador a localizaciones reales de Estados Unidos. Con torneos oficiales y progresión completa, se apoya en entornos naturales detallados y en un enfoque casi “deportivo” de la pesca: afinar técnica, elegir equipo y leer el agua es tan importante como saber cuándo lanzar la caña. Además, está optimizado para Xbox Series X/S y forma parte de Xbox Play Anywhere.
Para quienes prefieren disparos y ciencia ficción, Destiny 2 vuelve a ser una puerta de entrada ideal. Este shooter en primera persona combina campañas expansivas, cooperativo en línea, poderes elementales y un loop constante de misiones, botín y mejoras. Es una buena oportunidad para probar sus últimos contenidos, experimentar con distintas clases y estilos de combate y ver si su universo encaja con tu grupo habitual de juego, también con optimización para Series X/S y Smart Delivery.
El espacio también es protagonista en Everspace 2, un shooter espacial para un jugador que apuesta por la exploración, el botín y el combate rápido. Sus sistemas estelares hechos a mano esconden secretos, rompecabezas y rutas de comercio, con una progresión basada en mejorar tu nave y equipamiento. Es una propuesta pensada para quienes disfrutan de perderse en el mapa, limpiar sectores de enemigos y optimizar cada módulo antes de lanzarse a la siguiente misión.
El toque rolero llega con Astria Ascending, un JRPG clásico con combates por turnos, una historia de tono maduro y un estilo visual dibujado a mano en 4K. Ofrece personalización profunda de personajes, mazmorras y un mundo en decadencia que se recorre al ritmo de decisiones narrativas y batallas estratégicas. Completa el menú Way of the Hunter, un simulador de caza realista que recrea ecosistemas dinámicos, con fauna que responde de manera auténtica a los pasos del jugador. Sus grandes escenarios abiertos invitan a tomarse las cosas con calma, leer rastros y decidir qué tipo de cazador se quiere ser.
Un juego para todos: adrenalina en bici sin suscripción
La única propuesta que no exige Xbox Game Pass es Descenders, disponible para cualquier jugador de Xbox durante los Free Play Days. Se trata de un juego de descenso extremo en bici, con escenarios generados de manera procedimental y físicas completas. Cada bajada es distinta, las caídas duelen y la satisfacción de encadenar una buena línea es parte central de la experiencia. Su ritmo rápido y directo lo vuelve ideal tanto para partidas cortas como para sesiones más largas buscando superar tiempos, trucos y puntuaciones.
Entre simuladores detallistas, aventuras espaciales, RPG por turnos y deportes extremos, el menú de este fin de semana en Xbox ofrece variedad y un buen abanico de estilos. Ya sea solo o en compañía, es una oportunidad cómoda para descubrir nuevos títulos, probar géneros que quizá no comprarías a precio completo y decidir qué juegos merecen quedarse en tu biblioteca más allá del lunes.