Xbox Game Pass sin gastar un peso: estos son los juegos gratis para este fin de semana

Xbox Game Pass vuelve a abrir las puertas de sus Free Play Days y ofrece un puñado de juegos para probar sin pagar un peso extra durante el primer fin de semana de diciembre. La promoción comenzó este 4 de diciembre y se extenderá hasta el lunes 8, con varias propuestas que se pueden descargar, jugar a fondo y, si te convencen, comprar con descuento antes de que termine el período de prueba. Hay opciones para quienes disfrutan de la simulación, el rol japonés, la acción espacial y hasta los descensos extremos en bici.

Juegos gratis con Xbox Game Pass: acción, rol y simulación La mayor parte del catálogo de este fin de semana se reserva para quienes tienen una suscripción activa al servicios de Xbox. El primero en la lista es Bassmaster Fishing, un simulador de pesca competitiva que lleva al jugador a localizaciones reales de Estados Unidos. Con torneos oficiales y progresión completa, se apoya en entornos naturales detallados y en un enfoque casi “deportivo” de la pesca: afinar técnica, elegir equipo y leer el agua es tan importante como saber cuándo lanzar la caña. Además, está optimizado para Xbox Series X/S y forma parte de Xbox Play Anywhere.

Embed - Bassmaster Fishing 2022 Gameplay Trailer Para quienes prefieren disparos y ciencia ficción, Destiny 2 vuelve a ser una puerta de entrada ideal. Este shooter en primera persona combina campañas expansivas, cooperativo en línea, poderes elementales y un loop constante de misiones, botín y mejoras. Es una buena oportunidad para probar sus últimos contenidos, experimentar con distintas clases y estilos de combate y ver si su universo encaja con tu grupo habitual de juego, también con optimización para Series X/S y Smart Delivery.

El espacio también es protagonista en Everspace 2, un shooter espacial para un jugador que apuesta por la exploración, el botín y el combate rápido. Sus sistemas estelares hechos a mano esconden secretos, rompecabezas y rutas de comercio, con una progresión basada en mejorar tu nave y equipamiento. Es una propuesta pensada para quienes disfrutan de perderse en el mapa, limpiar sectores de enemigos y optimizar cada módulo antes de lanzarse a la siguiente misión.

Embed - EVERSPACE 2 PC Launch Trailer El toque rolero llega con Astria Ascending, un JRPG clásico con combates por turnos, una historia de tono maduro y un estilo visual dibujado a mano en 4K. Ofrece personalización profunda de personajes, mazmorras y un mundo en decadencia que se recorre al ritmo de decisiones narrativas y batallas estratégicas. Completa el menú Way of the Hunter, un simulador de caza realista que recrea ecosistemas dinámicos, con fauna que responde de manera auténtica a los pasos del jugador. Sus grandes escenarios abiertos invitan a tomarse las cosas con calma, leer rastros y decidir qué tipo de cazador se quiere ser.