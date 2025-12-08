El mejor regalo de Navidad: Mercado Libre rebaja más de $350.000 esta PC gamer

La propuesta de Aconcawa con su modelo Aura apunta a un usuario muy claro: quien quiere una PC gamer lista para encender y usar, sin perder tiempo eligiendo cada pieza ni lidiar con el armado. A tevés de Mercado Libre y producto de las foestas de Navidad , el vendedor aclara que no realiza modificaciones, un dato clave para quien piense en cambios antes de la compra.

El corazón del equipo es el AMD Ryzen 7 5700G, un procesador de ocho núcleos con gráfica integrada Radeon Vega 8. No pretende competir con una placa dedicada de alta gama, pero permite jugar en 1080p con calidad media en muchos títulos, además de resolver sin problemas tareas de oficina, estudio, edición ligera de fotos o video y streaming.

La memoria RAM de 32 GB DDR4 marca la diferencia frente a otras PC del segmento, que suelen quedarse en 8 o 16 GB. Con esta cantidad, la multitarea deja de ser un problema: se puede trabajar con muchas pestañas abiertas, programas pesados y plataformas de juego o contenido en segundo plano sin que la máquina se arrastre.

El SSD de 960 GB funciona como único disco. Ofrece espacio cómodo para el sistema operativo, aplicaciones, varios juegos y archivos personales. A eso se suma el beneficio de los tiempos de carga reducidos, tanto al iniciar Windows como al abrir programas y niveles de juego.

La Aconcawa Aura llega montada en un gabinete gamer de la misma marca, con ventana lateral y frontal y cinco ventiladores RGB que aportan estética y ayudan a la ventilación interna. Es una torre compacta, con 39 cm de alto, 19 cm de ancho y 29 cm de largo, pensada para escritorios donde cada centímetro cuenta.

Potencia y velocidad: 32 GB de RAM DDR4 y SSD de 960 GB garantizan multitarea fluida, cargas rápidas y espacio de sobra para juegos, apps y archivos.

El equipo incluye motherboard MSI con socket AM4, fuente de alimentación Aconcawa de 600 W, placa de red WiFi y una conectividad estándar para el uso diario: HDMI, puertos USB 2.0 y USB 3.0, además de jack de audio. No trae monitor, pero sí cable de alimentación y prueba de sistema operativo, lo que permite empezar a usar la PC apenas se la saca de la caja, con una instalación básica ya verificada.

Dónde se vuelve interesante: el precio y el descuento

El punto fuerte de esta oferta aparece al final de la ficha: en Mercado Libre, la PC pasó de un precio anterior de $1.117.498 a un valor actual de $748.480, con un 33% de descuento que implica una rebaja de más de $350.000 sobre el valor original.

Quien no pueda pagar al contado tiene la opción de financiarla en 6 cuotas de $170.865. En ese esquema, el monto final queda por encima del precio de contado, pero permite acceder a una PC gamer con Ryzen 7, 32 GB de RAM y SSD de 960 GB sin desembolsar todo el dinero en un solo pago.

Con ese combo de potencia, almacenamiento veloz, diseño gamer y un descuento agresivo, la Aconcawa Aura se posiciona como una candidata firme a convertirse en uno de los regalos tecnológicos para esta Navidad y para quienes buscan una máquina versátil para jugar, trabajar y estudiar.