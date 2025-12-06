Navidad en Mercado Libre: el celular Xiaomi gama alta con 512 GB, cámara potente y procesador de 8 núcleos de oferta

Incluye un plan de pago de 24 cuotas sin interés con tarjeta Mercado Pago, y si es tu primera compra obtendrás un 10% OFF.

Xiaomi está entre las marcas que más smartphones vende a nivel mundial. Sus productos de calidad a precios competitivos han hecho que se expandan por el mercado. Una de sus últimas propuestas es el Xiaomi 15t Pro, que puedes encontrar de oferta en Mercado Libre por solo 189999 pesos.

Si quieres un regalo para Navidad, este celular podría ser tu mejor opción. Su pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K de 2772 x 1280 píxeles y tasa de refresco de 144Hz, ha impresionado a todos por su calidad. Además, cuenta con protección Gorilla Glass 7i que la hace resistente a rayones y roturas.

El celular que está de oferta en Mercado Libre. Archivo. Más características sobre este celular Su cámara es otra de las características que más han destacado los expertos. Este celular ofrece una calidad óptica suprema con lente periscópica, como si fuera LEICA, gracias a sus 50 MP. Tus fotos cobrarán vida por los colores brillantes y nítidos, y los videos tendrán un sonido fiel por su sistema de sonido Dolby Atmos.

Su procesador Dimensity 9400+ 5G y la tecnología NFC se combinan para brindar un rendimiento superior para realizar tareas y conectividad ilimitada. A su vez, su batería de 5000 mAh promete horas de reproducción de contenido (dependiendo del usuario) y se carga en pocos minutos con cargador rápido de 90 W incluído.