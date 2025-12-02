En el cierre del Black Friday, Mercado Libre ofrece tres Samsung por menos de $300.000

El Black Friday entró en su última etapa, y con él, algunas de las ofertas más agresivas del año en tecnología. En esta ocasión, Mercado Libre sorprende con tres modelos de Samsung — Galaxy A16, Galaxy A15 y Galaxy A06 — que se posicionan como las opciones más competitivas por debajo de los $300.000, con cuotas sin interés, garantía oficial y envíos gratuitos.

Para quienes aún buscan cambiar el celular antes de que finalice el evento, esta selección reúne potencia, buena autonomía y pantallas amplias a precios poco frecuentes en la gama de entrada y media.

A $278.500, el Galaxy A16 es la estrella de la oferta. Su pantalla Super AMOLED FHD+ de 6,7 pulgadas a 90 Hz lo coloca varios escalones por encima de otros equipos de este rango de precio, ofreciendo colores vivos y un nivel de brillo ideal para uso en exteriores.

El Galaxy A16 se luce como la oferta más completa: pantalla Super AMOLED de 6,7” a 90 Hz, batería de 5.000 mAh y NFC por $278.500.

En el interior, integra el procesador Helio G99, 4 GB de RAM y 4 GB extra de RAM Plus, junto con 128 GB de almacenamiento, suficientes para apps, fotos y videojuegos. Además, suma NFC y compatibilidad con Samsung Wallet, lo que lo vuelve útil para pagos móviles.

El Galaxy A16 también destaca por su certificación IP54, seis actualizaciones de seguridad y Android aseguradas, y una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 25 W. Su cámara triple de 50 MP + 5 MP + 2 MP, sumada a una selfie de 13 MP, permite obtener resultados sólidos en buena iluminación.

Disponible en gris, negro y verde claro, se posiciona como el más equilibrado entre rendimiento, diseño y funciones modernas, sin superar los $300.000.

Smasung a15 El Galaxy A15 apuesta todo a la pantalla y las fotos: panel Super AMOLED de 6,5”, triple cámara y gran autonomía por $264.999 en Black Friday. Imagen extraída de la web

A $264.999, el Galaxy A15 es una alternativa muy atractiva para quienes priorizan pantalla y fotografía. Equipa un panel Super AMOLED de 6,5 pulgadas, con excelente definición y contraste para series, películas y redes sociales.

En cámaras, ofrece un módulo triple que permite experimentar con distintos planos y efectos, mientras que la selfie de 13 MP rinde muy bien en videollamadas y redes. Su RAM de 4 GB garantiza fluidez general, y la batería de 5000 mAh asegura autonomía holgada para todo un día de uso.

Este equipo Samsung suma desbloqueo facial y lector de huellas, además de carga rápida y diseño delgado, por lo que representa una opción sólida para usuarios que buscan buena experiencia visual sin subir demasiado el presupuesto.

samsung a06 El Galaxy A06 es la puerta de entrada más barata a Samsung: pantalla gigante de 6,7”, cámara de 50 MP y regalo P-Grab por $195.999. Imagen extraídade la web

Con un precio de $195.999, el Galaxy A06 es la puerta de entrada más económica a la familia Samsung en este Black Friday. A pesar de su costo reducido, integra una pantalla TFT de 6,7 pulgadas, ideal para quienes consumen contenido multimedia.

Su cámara principal de 50 MP logra buenos resultados en tomas diurnas, acompañada de una cámara de profundidad de 2 MP y una frontal de 8 MP. El sensor de huellas lateral agiliza el desbloqueo, mientras que la batería de 5.000 mAh garantiza un día completo sin recargas frecuentes.

El modelo incluye un accesorio "P-Grab" de regalo y está disponible en varios colores, con un diseño delgado de 8 mm que lo vuelve más cómodo en la mano.

En todos los casos, Mercado Libre ofrece envío gratis, pagos exclusivamente por Mercado Pago, cuotas sin interés. Para quienes necesitan un cambio urgente antes de que termine el Black Friday, estos tres Samsung representan las ofertas más convenientes del momento.