Black Friday 2025: tres mejores opciones "BBB" para cambiar el teléfono sin gastar de más

En cada Black Friday , los teléfonos vuelven a ocupar el centro de la escena. Entre cuotas sin interés, descuentos por pago online y reintegros bancarios, muchos usuarios aprovechan esta fecha para cambiar el equipo sin romper el presupuesto. En 2025, las marcas más buscadas volvieron a lanzar ofertas agresivas y dejaron sobre la mesa varias opciones con una excelente relación precio-calidad.

A continuación, una selección de tres modelos de Samsung , Motorola y TCL , todos por debajo de los $299.999, y con beneficios adicionales como 6 a 12 cuotas sin interés, cupones especiales y un 20% de reintegro con MODO.

Además, incluye NFC, un diferencial poco común en equipos económicos y muy útil para pagos móviles. Con cupón aplicable en OnCity y cuotas sin interés, es uno de los “Bueno, Bonito y Barato” más claros de 2025.

Motorola sigue fuerte en la gama media accesible, y el modelo "G15" es una prueba. Su procesador Octa-Core de 2 GHz y sus 4 GB de RAM entregan un rendimiento sólido en tareas diarias, con buen manejo multitarea para su segmento.

El Motorola G15 destaca por su pantalla FHD+ y sus 12 cuotas sin interés, una de las mejores relaciones precio-rendimiento.

La pantalla 6.7” LTPS FHD+ es uno de sus puntos más destacados: colores correctos, buena definición y una experiencia visual superior a la mayoría de los modelos económicos. A esto se suma una cámara principal de 50 MP + 5 MP, que brinda una calidad de fotografía pareja, y un sensor frontal de 8 MP que rinde bien en videollamadas.

El Motorola G15 también incorpora NFC y mantiene los 128 GB de almacenamiento como estándar. Con 12 cuotas sin interés y un cupón del 15%, aparece como el equilibrio ideal para quienes buscan “algo mejor” sin saltar a una gama superior.

Samsung Galaxy A16: pantalla AMOLED por menos de $300.000

samsung a16 El Samsung Galaxy A16 sorprende con pantalla Super AMOLED y triple cámara por debajo de los $300.000. Samsung

El Galaxy A16 de Samsung es la propuesta más completa del trío y, probablemente, una de las gangas del Black Friday 2025. Su pantalla Super AMOLED FHD+ de 6.7 pulgadas lo diferencia de inmediato: mejor contraste, colores más vivos y una experiencia visual digna de equipos más caros.

En potencia, el Samsung Galaxy A16 combina un procesador Octa-Core (2.0 y 1.8 GHz) con 4 GB de RAM, más que suficiente para redes sociales, streaming y apps de productividad. El sistema de cámaras suma un módulo principal de 50 MP + 5 MP + 2 MP, con resultados correctos y un sensor frontal de 13 MP que mejora el detalle de selfies.

Con 128 GB de memoria y NFC integrado, logra una ficha técnica muy competitiva a un precio sorprendente para Samsung.

TCL 505: el más barato y equilibrado

tcl 505 El TCL 505 ofrece 128 GB, NFC y un precio ultra accesible: uno de los “BBB” más fuertes del Black Friday. TCL

Para quienes buscan un teléfono funcional por el precio más bajo posible, el modelo "505" de TCL se convierte en una de las ofertas más tentadoras del Black Friday. Su procesador MTK G36 Octa-Core apunta al rendimiento básico cotidiano, acompañado por 4 GB de RAM más otros 4 GB virtuales, suficientes para navegar, usar redes y manejar apps sin sobresaltos.

El almacenamiento interno de 128 GB es un punto fuerte edel TCL 505, mientras que su cámara principal de 50 MP responde bien en fotos de día y cumple sin demasiadas pretensiones en interiores. La pantalla IPS de 6.75 pulgadas apuesta por el tamaño antes que por la definición, pero ofrece buen brillo general.

Bono extra: reintegro MODO en Frávega

Quienes elijan pagar online con MODO en Frávega obtienen un 20% de reintegro, con tope de $20.000 por banco. La promoción es válida del 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2025, y puede combinarse con las cuotas sin interés, lo que mejora aún más el precio final.