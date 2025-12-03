Bancos contra Mercado Libre: estalla la guerra por las cuentas sueldo

Los bancos cuestionaron que las billeteras virtuales puedan abrir cuentas sueldo y acusaron al Gobierno de poner en riesgo la seguridad de los haberes. Mercado Libre vuelve al centro de la disputa.

Llega un nuevo capítulo en la larga batalla entre dos grandes y poderosos actores de la vida privada de la Argentina en general y del sistema financiero en particular. Los bancos argentinos, nucleados en sus tres reparticiones más importantes, criticaron la eventual decisión del Gobierno de permitirle a las billeteras virtuales (comenzando por Mercado Pago) la posibilidad de abrir cuentas sueldo y recibir el pago de los salarios de los trabajadores en relación de dependencia; una alternativa que, eventualmente, estaría incluida en el próximo texto de reforma laboral que el Ejecutivo enviará al Congreso en el próximo servicio de sesiones extraordinarias del Poder Legislativo.

Ante la posibilidad, los bancos emitieron un comunicado conjunto, firmado por la ABA (Asociación de Bancos de la Argentina, que agrupa a las entidades de capital extranjero), ADEBA (la Asociación de Bancos Argentinos, que nuclea a las entidades de capital nacional y representa a la banca privada local en el país) y la Asociación Bancos Públicos y Privados Argentinos (ABAPPRA, que nuclea a los bancos públicos, cooperativos y de capital mixto del país).

Allí se exponen las críticas detalladas de la posibilidad de habilitar a las billeteras virtuales la apertura de las cuentas donde las empresas privadas derivan el pago de los salarios de sus trabajadores (en blanco), con argumentos como los siguientes:

Solo las entidades financieras pueden ofrecer seguridad y garantía absoluta a los fondos recibidos por los asalariados. Las billeteras virtuales no pueden ofrecer ese nivel de seguridad, transparencia e integridad técnica.

Los bancos están sujetos a regulación prudencial (local —BCRA— e internacional —Basilea—) y a la supervisión del BCRA , operan en el marco de la Red de Seguridad Financiera y aportan a un sistema de garantía de depósitos. Además, los directivos y entidades financieras son autorizados a ejercer sus roles por el BCRA a partir de una evaluación del cumplimiento de estándares de idoneidad técnica, económica y moral. Casos recientes como Wenance o Sur Finanzas ponen de manifiesto la importancia de la autorización previa y supervisión posterior y continua por parte del BCRA.

La experiencia en materia de pagos de salarios y jubilaciones es impecable. En las últimas tres décadas, ni un solo asalariado o jubilado tuvo pérdida o demora alguna sobre sus haberes, a pesar de las crisis por las que pasó la economía argentina (default, corralito, corralón, cepo, reperfilamiento, pandemia, etc.). El sistema demostró ser eficaz aún en las peores situaciones de estrés.

Cuando los fondos o depósitos de las personas se pasan del sistema financiero a las billeteras virtuales se reduce la capacidad de generar préstamos para la economía en su conjunto. Las billeteras concentran casi la totalidad de los fondos que reciben de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) —así lo publicitan— y, cuando esos fondos vuelven a los bancos, lo hacen como fondos institucionales, no aptos para préstamos a mediano y largo plazo.

El pago de salarios y jubilaciones por fuera del sistema bancario aumenta el volumen de captación de ahorro periférico, o ajeno al sistema formal y regulado, generando lo que se conoce como “banca en las sombras” o banca paralela.

Una vez recibidos los fondos en una cuenta segura, los asalariados tienen la libertad de enviar —a su riesgo— la totalidad o parte de su dinero a una billetera virtual, Alyc u otra institución, si así lo decide; no tienen ninguna restricción.

El mercado de cuentas sueldo y de pago de jubilaciones es sumamente competitivo. Los bancos, diariamente, compiten para lograr ser elegidos por los asalariados y jubilados.

Finalmente, los bancos advierten que quienes promueven relajar las condiciones para el pago de salarios y jubilaciones deben ser conscientes de que dicha decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes en casos de que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos. Se trata, en realidad, de un nuevo capítulo del largo enfrentamiento entre las entidades financieras tradicionales y las billeteras virtuales por la competencia sistémica, por la habilitación de actividades cruzadas entre ambos mundos. El último de este tipo fue hace un año, en noviembre del 2024, cuando Mercado Pago y los bancos propietarios de la compañía MODO pelearon por las trabas y restricciones que se aplicaron desde la fintech por las transacciones con tarjetas de crédito Visa desde MODO o cualquier aplicación bancaria.

Para las entidades financieras (Macro, ICBC, Galicia, Santander, BBVA, Hipotecario, Santa Fe, Santa Cruz, Nación y Ciudad, entre otros), Mercado Pago había ejecutado una restricción para el uso de los QR de la empresa virtual, lo que fue criticado por los bancos.