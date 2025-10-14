ASUS Zenbook A14: la notebook con más de 30 horas de batería y diseño ultraliviano

El nuevo modelo Zenbook A14 de ASUS llega al mercado argentino con la promesa de ser la notebook con mayor autonomía del segmento, ofreciendo hasta 32 horas de batería continua. Diseñada para profesionales y usuarios en movimiento, combina rendimiento, ligereza y materiales de última generación.

Con un peso de apenas 0,98 kg, la ASUS Zenbook A14 redefine el concepto de portabilidad. Su cuerpo está fabricado en Ceraluminum, un material exclusivo que, además de ser más liviano que el aluminio, es más rígido y resistente a manchas y desgaste. Este enfoque no solo mejora la durabilidad, sino también la disipación térmica, permitiendo un uso prolongado sin comprometer el rendimiento.

La notebook presenta un diseño minimalista inspirado en la naturaleza, con bordes suaves y acabados en tonos neutros. Su teclado retroiluminado y el formato compacto de 14 pulgadas la vuelven ideal tanto para viajes como para espacios de trabajo reducidos.

En su interior, la Zenbook A14 incorpora el procesador Snapdragon X X1 26 100 de ocho núcleos y 16 GB de RAM, una combinación que equilibra rendimiento y consumo. Este chip no solo optimiza tareas exigentes como la edición o el trabajo multitarea, sino que reduce el gasto energético, permitiendo un funcionamiento fluido incluso desconectado de la corriente.

La notebook opera con Windows 11 Home e integra las ventajas de Copilot+ , la herramienta de inteligencia artificial de Microsoft, que ofrece asistencia contextual y mejora la productividad en aplicaciones del entorno Windows.

Pantalla OLED y autonomía líder

Notebook Asus A14 La ASUS Zenbook A14 cuenta con la mayor autonomía en el mercado.

La pantalla OLED WUXGA (1920 x 1200) es uno de los aspectos que más llama la atención: los colores se ven vivos, el contraste es muy marcado y la sensación general es envolvente. Trabajar con imágenes o mirar una película resulta una experiencia realmente agradable, incluso después de varias horas frente al monitor. Además, el formato 16:10 ofrece más espacio vertical, algo que se nota al escribir o editar documentos.

Otro punto que sorprende es la batería de 70 Wh, capaz de sostener el uso durante más de un día sin necesidad de recarga. En la práctica, esto se traduce en libertad: se puede llevar la notebook a una jornada completa de trabajo o de clases sin preocuparse por el cargador. Es, sin duda, una de las autonomías más destacadas dentro de su categoría.