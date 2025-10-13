ASUS lanzó en Argentina una potente (y costosa) notebook gamer con pantalla Mini LED
La nueva ASUS ROG Strix SCAR 18 llegó al país con pantalla Mini LED de 18 pulgadas, sonido Dolby Atmos y procesadores de última generación.
La ROG Strix SCAR 18 de ASUS debutó en Argentina y promete convertirse en una de las laptops gamer más potentes del mercado local. Con pantalla Mini LED de 18 pulgadas, gráficos NVIDIA RTX 5090 y audio Dolby Atmos, el nuevo modelo combina alto rendimiento, inmersión visual y diseño totalmente personalizable.
Pantalla Nebula HDR y sonido Dolby Atmos
El equipo incorpora un panel Nebula HDR de 18 pulgadas con tecnología Mini LED, brillo de hasta 1200 nits y una tasa de refresco de 240 Hz. Este tipo de pantalla ofrece un contraste hasta 4,5 veces superior al de los paneles tradicionales, ideal para juegos competitivos o para ver contenido en alta definición. Además, la tecnología ACR ayuda a reducir los reflejos y mejora la visibilidad en cualquier entorno.
En materia de sonido, la ASUS ROG Strix SCAR 18 incluye altavoces con amplificador inteligente, cancelación de ruido mediante inteligencia artificial y certificación Dolby Atmos.
Estas características también la hacen atractiva para creadores de contenido o streamers que buscan calidad de audio profesional.
En su interior, la notebook ofrece configuraciones de hasta NVIDIA GeForce RTX 5090 con 64 GB de RAM o versiones con RTX 5080 y 32 GB de RAM. Está pensada tanto para el gaming competitivo como para tareas de diseño, edición o producción audiovisual.
El diseño mantiene el sello distintivo de la línea Republic of Gamers: una barra de luz RGB envolvente y una tapa 'AniMe Vision' con más de 800 LEDs programables. Estas opciones permiten personalizar efectos visuales y reflejar el estilo gamer del usuario.
En cuanto a conectividad, la ROG Strix SCAR 18 integra Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, HDMI 2.1 y puerto LAN 2.5G, garantizando máxima velocidad y compatibilidad con los periféricos más recientes.
Disponibilidad y precio en Argentina
El modelo ROG Strix SCAR 18 (G835) ya se vende en el país a través de la Tienda Oficial de ASUS en Mercado Libre, Diggit, Frávega y Compra Gamer. Su precio parte desde $ 5.599.999 de pesos argentinos, dependiendo de la versión de GPU y memoria elegida. Aunque la notebook parece tenerlo todo para una experiencia inmersiva y completa, el precio deja entrever que no es un dispositivo accesible para todos.
Con su potencia gráfica, pantalla de alta gama y múltiples opciones de personalización, la nueva notebook gamer de ASUS se presenta como una apuesta sólida para quienes buscan rendimiento profesional y experiencia inmersiva en un solo dispositivo.