ASUS lanzó en Argentina una potente (y costosa) notebook gamer con pantalla Mini LED

La ROG Strix SCAR 18 de ASUS debutó en Argentina y promete convertirse en una de las laptops gamer más potentes del mercado local. Con pantalla Mini LED de 18 pulgadas, gráficos NVIDIA RTX 5090 y audio Dolby Atmos, el nuevo modelo combina alto rendimiento, inmersión visual y diseño totalmente personalizable.

El equipo incorpora un panel Nebula HDR de 18 pulgadas con tecnología Mini LED, brillo de hasta 1200 nits y una tasa de refresco de 240 Hz. Este tipo de pantalla ofrece un contraste hasta 4,5 veces superior al de los paneles tradicionales, ideal para juegos competitivos o para ver contenido en alta definición. Además, la tecnología ACR ayuda a reducir los reflejos y mejora la visibilidad en cualquier entorno.

En materia de sonido, la ASUS ROG Strix SCAR 18 incluye altavoces con amplificador inteligente, cancelación de ruido mediante inteligencia artificial y certificación Dolby Atmos.

"Cada detalle del sonido se percibe con claridad y profundidad, desde explosiones hasta voces", indicaron desde la marca.

Estas características también la hacen atractiva para creadores de contenido o streamers que buscan calidad de audio profesional.

La nueva ASUS ROG Strix SCAR 18 combina potencia, sonido Dolby Atmos y pantalla Mini LED. ASUS

En su interior, la notebook ofrece configuraciones de hasta NVIDIA GeForce RTX 5090 con 64 GB de RAM o versiones con RTX 5080 y 32 GB de RAM. Está pensada tanto para el gaming competitivo como para tareas de diseño, edición o producción audiovisual.

El diseño mantiene el sello distintivo de la línea Republic of Gamers: una barra de luz RGB envolvente y una tapa 'AniMe Vision' con más de 800 LEDs programables. Estas opciones permiten personalizar efectos visuales y reflejar el estilo gamer del usuario.

En cuanto a conectividad, la ROG Strix SCAR 18 integra Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, HDMI 2.1 y puerto LAN 2.5G, garantizando máxima velocidad y compatibilidad con los periféricos más recientes.

Disponibilidad y precio en Argentina

El modelo ROG Strix SCAR 18 (G835) ya se vende en el país a través de la Tienda Oficial de ASUS en Mercado Libre, Diggit, Frávega y Compra Gamer. Su precio parte desde $ 5.599.999 de pesos argentinos, dependiendo de la versión de GPU y memoria elegida. Aunque la notebook parece tenerlo todo para una experiencia inmersiva y completa, el precio deja entrever que no es un dispositivo accesible para todos.

Con su potencia gráfica, pantalla de alta gama y múltiples opciones de personalización, la nueva notebook gamer de ASUS se presenta como una apuesta sólida para quienes buscan rendimiento profesional y experiencia inmersiva en un solo dispositivo.