Evitá estas búsquedas en Google para no poner en riesgo tus cuentas bancarias

Algunas búsquedas en Google pueden exponer tus datos personales y bancarios. Conocé qué consultas evitar y cómo protegerte de fraudes y estafas en línea.

Soporte trucho en Google: directorios falsos muestran teléfonos “oficiales” para robar códigos y contraseñas. Verificá siempre en la web de la empresa.

El uso cotidiano de Google se ha convertido en una herramienta esencial para encontrar información rápida, desde direcciones hasta soluciones para problemas técnicos. Sin embargo, no todas las búsquedas que realizamos son inofensivas. Algunas pueden poner en riesgo nuestra seguridad, exponiendo datos sensibles o permitiendo el acceso a nuestras cuentas bancarias. Los ciberdelincuentes se aprovechan de la curiosidad, urgencia o necesidad de los usuarios para atraerlos a fraudes bien diseñados que parecen legítimos. Aquí te explicamos qué consultas debes evitar y cómo proteger tu información personal.

Búsquedas peligrosas: cómo los delincuentes se aprovechan de tu confianza Uno de los errores más comunes al buscar en Google refiere a buscar números de atención al cliente o soporte técnico de empresas conocidas. Es habitual escribir 'servicio al cliente + nombre de empresa' en busca de una forma rápida de contactar con el soporte. Sin embargo, los estafadores crean páginas que imitan directorios o anuncios legítimos, mostrando números falsos. Al llamar, pueden solicitar códigos, contraseñas o incluso pedirte que instales software remoto con el pretexto de ayudarte. Para evitar este tipo de fraudes, siempre verifica los números de contacto a través de la web oficial de la compañía o canales confirmados por ellos en comunicaciones previas.

Otra búsqueda peligrosa es la relacionada con hackeo o 'cómo vulnerar redes Wi-Fi'. Las páginas que prometen soluciones rápidas para hackear redes suelen redirigir a foros o blogs que piden pagos por archivos maliciosos o que contienen malware. Estos sitios pueden instalar troyanos en tu dispositivo o robar tus datos personales. Si te interesa la seguridad informática, es recomendable acceder solo a recursos educativos de instituciones confiables o cursos certificados, evitando atajos ilícitos.

google2 Descargas y 'dinero fácil': software pirata y préstamos exprés piden datos o pagos por adelantado; suelen ser puerta de entrada al fraude. Imagen extraída de la web Otros fraudes comunes derivados de búsquedas en Google Las ofertas de préstamos rápidos o 'dinero fácil' son otro tipo de fraude que suele aparecer en los primeros resultados de búsqueda. Estos sitios piden datos de tus cuentas bancarias y garantías por adelantado (comisiones, seguros), con el objetivo de cobrarte por un servicio inexistente. Antes de solicitar un crédito, siempre verifica la entidad a través de registros oficiales y compara las condiciones de diferentes prestamistas. Desconfía de cualquier oferta que prometa aprobación inmediata sin verificaciones.

Por otro lado, comprar medicamentos sin receta en línea también es un riesgo. Los sitios que venden fármacos sin receta suelen ser estafas que recogen tus datos personales y de pago, los cuales pueden ser utilizados para realizar cargos fraudulentos o vendidos a terceros. En estos casos, acude siempre a farmacias autorizadas o a portales de salud oficiales para evitar poner en riesgo tu salud y tu seguridad financiera.