Instagram: nueva etiqueta de perfil generado con IA y límites de alcance

La plataforma Instagram renovará la etiqueta de Creador IA y limitará la visibilidad de cuentas artificiales sin identificar.

El desarrollo de contenidos generados enteramente con IA plantea nuevas medidas de transparencia para los entornos virtuales y las plataformas digitales. A través de Instagram, la compañía actualizará la etiqueta de Creador IA por la denominación "Perfil generado con IA", penalizando el alcance en redes sociales de aquellas cuentas que omitan esta advertencia de inteligencia artificial.

La red social de Meta permite especificar si el perfil está generada con inteligencia artificial. Instagram La medida responde a los reclamos de la comunidad de usuarios, quienes manifestaron su disconformidad al interactuar con perfiles que aparentan ser humanos pero fueron producidos de forma artificial. Con este ajuste técnico, la empresa busca diferenciar a los personajes totalmente digitales de aquellos creadores humanos que solo utilizan herramientas informáticas de apoyo en sus tareas cotidianas de edición.

La plataforma Instagram actualizará la etiqueta de Creador IA para dar mayor claridad. Instagram La transición de la etiqueta Creador IA hacia perfiles sintéticos La nueva leyenda "Perfil generado con IA" reemplazará formalmente al rótulo previo para evitar confusiones operativas entre la audiencia. El distintivo señalará exclusivamente a las identidades virtuales completas creadas mediante algoritmos de generación sintética.

De esta manera, los realizadores que emplean asistentes informáticos para editar videos o retocar imágenes no llevarán esta marca en su biografía. La meta principal de la empresa consiste en transparentar si la figura visible en la pantalla corresponde a una persona real o a una representación programada.

Restricciones de alcance y visibilidad en redes sociales Las cuentas que elijan no colocar la identificación correspondiente sufrirán consecuencias directas en su distribución orgánica dentro de las redes sociales. La plataforma enviará una notificación formal advirtiendo que el perfil y sus publicaciones perderán la condición de contenido elegible para el sistema de recomendaciones.