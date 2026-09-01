Paro universitario: fracasó la paritaria y los docentes van a una huelga nacional este miércoles
El Gobierno nacional ofreció un 3% y los docentes rechazaron la propuesta, por lo que convocaron a un paro universitario para este miércoles.
El paro universitario sumó este martes un nuevo capítulo luego de que la reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios docentes terminara sin acuerdo. Los sindicatos rechazaron la propuesta oficial de un 3% de aumento salarial para septiembre y convocaron a un paro nacional para este miércoles.
Desde la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) cuestionaron la oferta y señalaron que el planteo del Gobierno no contempla la pérdida salarial acumulada ni cumple con la Ley de Financiamiento Universitario y la medida cautelar vigente que este martes la Justicia mantuvo a favor de las universidades.
“La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios de los docentes universitarios”, explicó Emiliano Cagnasi, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y representante de Fedun en la reunión.
El reclamo salarial de los docentes
Según los sindicatos, para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, los salarios docentes deberían recuperar un 31,2% de pérdida acumulada a julio, a lo que debe sumarse la inflación correspondiente a agosto. Sin embargo, el Gobierno ofreció actualizar los salarios según la inflación de junio, julio y agosto, más un 3% para septiembre y otro 3% para octubre. Este último aumento ya había sido acordado previamente, por lo que los gremios consideran que el único incremento nuevo es el 3% de septiembre.
Los sindicatos sostienen que todavía queda pendiente una recomposición cercana al 30% y cuestionaron que la propuesta oficial no contemple la pérdida salarial acumulada ni otros reclamos vinculados con el sistema universitario. También reclamaron avanzar con la situación de los preuniversitarios, el nomenclador salarial, los adicionales por posgrados, las becas, los gastos de funcionamiento y los fondos destinados a hospitales universitarios.
La respuesta del Ministerio de Capital Humano
A su vez, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado sobre las negociaciones con los docentes en el que estableció que "el objetivo apunta a la continuidad de la negociación paritaria con las asociaciones sindicales del sector educativo universitario". Según el comunicado, la oferta del Poder Ejecutivo comprende un aumento total del 6% para el personal docente, no obstante Emiliano Cagnasi, secretario general de ADUBA y representante de Fedun, señaló que el 3% ofrecido representa apenas una parte de la recomposición que consideran adeudada.
Además, recordó que la Ley de Financiamiento Universitario establece una actualización salarial tomando como referencia diciembre de 2023 y cuestionó que la negociación haya terminado, según sus palabras, en un “monólogo” por parte del Gobierno.
Nuevo paro universitario
Frente al rechazo de la propuesta, los gremios que integran el Frente Sindical Universitario convocaron a un paro total de actividades por 24 horas este miércoles. Desde CONADU calificaron el aumento del 3% como una “provocación” y reclamaron recuperar el porcentaje perdido, incorporar la inflación de agosto, resolver los salarios adeudados y avanzar con el abordaje del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, sostuvo que los sindicatos llevaron a la reunión toda su agenda paritaria, pero que el Gobierno se limitó a ofrecer un 3%. La dirigente anticipó además que los gremios volverán a reunirse a fines de esta semana para definir cómo continúa el plan de lucha. También recordó que el juez federal Martín Cormick dio al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde CONADU Histórica también consideraron que la negociación fracasó. Su secretaria general, Francisca Staiti, cuestionó que el ofrecimiento oficial estuviera muy por debajo del 31,2% que los sindicatos consideran adeudado a julio, al que debe agregarse la inflación de agosto. La federación reclamó además que, hacia adelante, se establezcan actualizaciones salariales mensuales como mínimo equivalentes a la inflación.