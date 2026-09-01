Paro universitario: fracasó la paritaria y los docentes van a una huelga nacional este miércoles

El Gobierno nacional ofreció un 3% y los docentes rechazaron la propuesta, por lo que convocaron a un paro universitario para este miércoles.

Conflicto con los docentes: no hubo acuerdo y convocaron a un paro nacional para el miércoles.

El paro universitario sumó este martes un nuevo capítulo luego de que la reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios docentes terminara sin acuerdo. Los sindicatos rechazaron la propuesta oficial de un 3% de aumento salarial para septiembre y convocaron a un paro nacional para este miércoles.

Desde la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) cuestionaron la oferta y señalaron que el planteo del Gobierno no contempla la pérdida salarial acumulada ni cumple con la Ley de Financiamiento Universitario y la medida cautelar vigente que este martes la Justicia mantuvo a favor de las universidades.

“La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios de los docentes universitarios”, explicó Emiliano Cagnasi, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y representante de Fedun en la reunión.

El anuncio del paro universitario en la cuenta de la Federación de Docentes de las Universidades. Instagram: fedun.arg El reclamo salarial de los docentes Según los sindicatos, para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, los salarios docentes deberían recuperar un 31,2% de pérdida acumulada a julio, a lo que debe sumarse la inflación correspondiente a agosto. Sin embargo, el Gobierno ofreció actualizar los salarios según la inflación de junio, julio y agosto, más un 3% para septiembre y otro 3% para octubre. Este último aumento ya había sido acordado previamente, por lo que los gremios consideran que el único incremento nuevo es el 3% de septiembre.

Los sindicatos sostienen que todavía queda pendiente una recomposición cercana al 30% y cuestionaron que la propuesta oficial no contemple la pérdida salarial acumulada ni otros reclamos vinculados con el sistema universitario. También reclamaron avanzar con la situación de los preuniversitarios, el nomenclador salarial, los adicionales por posgrados, las becas, los gastos de funcionamiento y los fondos destinados a hospitales universitarios.