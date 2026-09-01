Festival Bandera 2026: conocé el line up completo del masivo evento que llega a Rosario

La séptima edición del Festival Bandera se realizará el próximo 24 de octubre en la ciudad de Rosario. Mirá qué artistas van a estar.

El Festival Bandera 2026 ya está en marcha. El encuentro musical volverá a Rosario con una propuesta ampliada que reunirá durante una única jornada diferentes géneros, artistas y proyectos de la escena nacional e internacional. La séptima edición tendrá lugar el sábado 24 de octubre en el Parque Estación Central Córdoba, donde las presentaciones estarán distribuidas en cuatro escenarios.

Precisamente, una de las principales novedades para este año será la incorporación de un cuarto escenario, que permitirá ampliar la cantidad de propuestas y superar los 30 artistas durante el mismo día. La programación buscará mantener una de las características que el encuentro desarrolló a lo largo de sus diferentes ediciones: la convivencia de géneros y generaciones dentro de una misma jornada.

Más de 30 artistas y cuatro escenarios en Festival Bandera 2026 La edición 2026 reunirá propuestas de rock, pop, indie, urbano y electrónica, entre otros géneros. La propuesta combinará figuras convocantes de la escena nacional e internacional con proyectos que forman parte de las nuevas generaciones de artistas. De esta manera, la organización vuelve a plantear el concepto de “muchos festivales en un solo festival”, con diferentes estilos musicales conviviendo dentro de la misma fecha.

Se conoció el Line Up del Festival Bandera 2026. Gentileza En esta edición, estarán presentes Las Pastillas del Abuelo, Guasones, La Vela Puerca, YSY A, Dillom, Peces Raros, El Mató a un Policía Motorizado, Zoe Gotusso, Marilina Bertoldi, Aterciopelados, Bandalos Chinos, El Zar y Lisandro Aristimuño, entre otros artistas.