Se conoció el line up del Festival Bandera 2026: cuándo será, dónde y precios de entradas

El Festival Bandera volverá a reunir a artistas de distintos géneros en una jornada que combinará rock, pop, indie y música urbana. Todos los detalles.

El Festival Bandera anunció la programación completa de su edición 2026 y ya comenzó la cuenta regresiva para una nueva jornada dedicada a la música en vivo. El encuentro se realizará el sábado 24 de octubre en el Parque Estación Central de la ciudad santafesina de Rosario y reunirá a destacados exponentes del rock, el pop, el indie y la música urbana.

Quiénes tocarán en el Festival Bandera 2026 Entre los principales nombres del line up figuran Las Pastillas del Abuelo, Guasones, La Vela Puerca, YSY A, Dillom, Peces Raros, El Mató a un Policía Motorizado, Zoe Gotusso, Marilina Bertoldi, Aterciopelados, Bandalos Chinos, El Zar y Lisandro Aristimuño, además de otros artistas que completarán la programación.

Se conoció el Line Up del Festival Bandera 2026. Gentileza De esta forma, la nueva edición volverá a apostar por una grilla diversa, con referentes de diferentes generaciones y estilos musicales. El festival reunirá propuestas de rock nacional, indie, pop y música urbana en un único escenario, consolidando una fórmula que lo convirtió en uno de los encuentros musicales más importantes de Rosario.

El predio elegido será nuevamente el Parque Estación Central, ubicado en la intersección de 27 de Febrero y Buenos Aires, un espacio rosarino que combina estación ferroviaria, parque y estadio para recibir al público durante toda la jornada.

Precios y cómo comprar las entradas Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través de Passline. Los precios son los siguientes: