Se conoció el line up del Festival Bandera 2026: cuándo será, dónde y precios de entradas
El Festival Bandera volverá a reunir a artistas de distintos géneros en una jornada que combinará rock, pop, indie y música urbana. Todos los detalles.
El Festival Bandera anunció la programación completa de su edición 2026 y ya comenzó la cuenta regresiva para una nueva jornada dedicada a la música en vivo. El encuentro se realizará el sábado 24 de octubre en el Parque Estación Central de la ciudad santafesina de Rosario y reunirá a destacados exponentes del rock, el pop, el indie y la música urbana.
Quiénes tocarán en el Festival Bandera 2026
Entre los principales nombres del line up figuran Las Pastillas del Abuelo, Guasones, La Vela Puerca, YSY A, Dillom, Peces Raros, El Mató a un Policía Motorizado, Zoe Gotusso, Marilina Bertoldi, Aterciopelados, Bandalos Chinos, El Zar y Lisandro Aristimuño, además de otros artistas que completarán la programación.
De esta forma, la nueva edición volverá a apostar por una grilla diversa, con referentes de diferentes generaciones y estilos musicales. El festival reunirá propuestas de rock nacional, indie, pop y música urbana en un único escenario, consolidando una fórmula que lo convirtió en uno de los encuentros musicales más importantes de Rosario.
El predio elegido será nuevamente el Parque Estación Central, ubicado en la intersección de 27 de Febrero y Buenos Aires, un espacio rosarino que combina estación ferroviaria, parque y estadio para recibir al público durante toda la jornada.
Precios y cómo comprar las entradas
Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través de Passline. Los precios son los siguientes:
- Entrada Anticipada Campo: $110.000|Incluye acceso a todos los shows (4 escenarios), servicios, activaciones y espacios gastronómicos.
- Entrada Anticipada Experiencia Bandera: $285.000|Incluye acceso a todos los shows (4 escenarios); acreditación para circular libremente por las diferentes áreas habilitadas; kit de bienvenida + gastronomía, degustaciones, bebidas con y sin alcohol libres durante todo el festival; ingreso exclusivo al predio; gastronomía, servicios, zona de relax y sanitarios propios; espacios diferenciales al costado de los escenarios principales (no es campo delantero).
Desde la producción informaron que están habilitados todos los medios de pago y que quienes abonen con Visa Banco Santa Fe podrán acceder al beneficio de seis cuotas sin interés.
Con una programación encabezada por algunas de las figuras más convocantes de la escena nacional e internacional, Festival Bandera volverá a reunir a miles de fanáticos el próximo 24 de octubre en Rosario.