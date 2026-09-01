Un pedido especial: cómo sigue Emi, la niña mendocina que espera un trasplante de corazón

La historia de Emi Troncoso conmovió a toda Mendoza. Desde hace más de 130 días, la niña de 12 años permanece internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires a la espera de un trasplante de corazón.

Mientras aguarda un corazón compatible, Emi fue sometida a una compleja cirugía cardíaca. Médicos le colocaron un dispositivo conocido como Berlin Heart , una asistencia mecánica que ayuda temporalmente al corazón a bombear sangre y permite mantener estables a pacientes con insuficiencia cardíaca grave que esperan un trasplante .

Actualmente, y luego de meses de distintos tratamientos, la pequeña fanática del básquet volvió de a poco a caminar y lucha día a día por recuperar sus fuerzas. Su familia la acompaña de manera incondicional en este proceso y hace un pedido especial a aquellas familias que atraviesan una pérdida: que consideren la posibilidad de donar órganos , ya que una donación no solo puede salvar la vida de una persona, sino también devolverle la esperanza a familias enteras.

Emi Troncoso tiene 12 años y está internada en Buenos Aires esperando un trasplante de corazón.

Inicialmente, Emi estuvo conectada durante 40 días a un ECMO, un sistema de soporte vital avanzado que reemplaza temporalmente la función del corazón. Cristian Troncoso, su papá, contó a MDZ que durante ese período ella permaneció dormida y que, aproximadamente a los 30 días, los médicos decidieron despertarla. Fue entonces cuando le informaron sobre una nueva intervención: la colocación del Berlin Heart, un dispositivo conocido como "corazón artificial".

"Emi tenía movimiento nulo, no se podía mover por riesgo a que se saliera el ECMO. A eso hay que sumarle que está anticoagulada. Tuvo muchos problemas también pulmonares, lo que llevó a intervenciones quirúrgicas. Pero después de que le colocaron el Berlin Heart ella ha mejorado en todos los aspectos físicos . Pasó de estar totalmente inmóvil a poder pararse, caminar y hacer ejercicios", expresó Cristian.

En su día a día, Emi se levanta cerca de las 8 de la mañana. A partir de ese momento, la higienizan y, algunos días, le realizan curaciones. También recibe clases particulares con una maestra y tiene sesiones de fonoaudiología, psicopedagogía o psicología.

Emi es fanática del básquet y, meses atrás, Andes Talleres - su club - organizó una jornada deportiva por ella. IG Andes Talleres

La pequeña juega al básquet desde los 5 años y es una apasionada por el deporte. Para acompañarla durante su internación, su familia le regaló un aro de básquet para que pudiera seguir practicando.

"Le regalamos un arito de básquet para que tire acá. Viene la enfermera, viene el médico y todos juegan con todo. Juegan competencias. Es parte del entretenimiento para que ella la pase bien dentro de todo", detalló su papá.

Si bien gran parte del tiempo Emi se siente bien, su papá reconoció que también atraviesa momentos de tristeza, cansancio y cuestionamientos.

"Tiene sus bajones. Hay muchas veces que ella se pregunta, se cuestiona por qué, o siente miedo, o se cansa. Nos dice que está cansada de estar acá, que extraña a sus amigas, a la gente de Mendoza. Pero son días, como cualquier persona", agregó.

En esos momentos, la contención resulta clave para Emi y su familia. Cristian agradeció todo el apoyo que reciben a diario, incluso de personas que no conocían.

"La contención de la gente es increíble. Yo creo que es una de las cosas que a nosotros nos mantuvo y nos mantiene firmes todo el tiempo. Cuando viene gente a Buenos Aires le mandan cartitas, dibujos, cositas a Emi, entonces ella recibe todo eso. También vino su mejor amiga a visitarla y la ayudó mucho", comentó.

El pedido de su familia

Emi está primera en la lista de espera para recibir un trasplante de corazón, pero la espera es dura para ella y su familia.

"El no saber hasta cuándo estaremos acá es lo peor de todo. La incertidumbre de saber qué va a pasar o cuándo", expresó Cristian.

Su familia también busca transmitir un mensaje sobre la importancia de la donación de órganos, aun reconociendo el dolor que atraviesan quienes pierden a un ser querido.

"Nosotros entendemos lo que estamos pidiendo. Sabemos lo duro que debe ser para un papá, porque uno como padre piensa que se tiene que ir una vida para que viva otra, entonces es muy, muy difícil aceptar eso. Pero dentro de lo triste y lo feo que es decirle adiós a alguien que amás tanto, también es entender que esa criaturita puede seguir viviendo, por ejemplo, en mi hija", concluyó.

Como parte de este pedido, la familia difundió un video en el que expresa que Emi "lucha día a día, recuperando sus fuerzas, para estar lista cuando llegue el trasplante".

"Nada fue en vano, cada carta, cada oración, cada abrazo de quienes viajaron. La historia de Emi nos abraza, pero también nos despierta. Donar órganos es salvar vidas. Un solo sí, no solo salva a una persona, puede devolverle la esperanza a familias enteras. Porque hay una vida entera esperando por ella", concluye el video.