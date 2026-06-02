Emi Troncoso será operada a la espera de un trasplante de corazón

La familia de Emilia Troncoso informó este martes que la niña ingresó a quirófano para ser sometida a una compleja cirugía cardíaca. La intervención forma parte del tratamiento que atraviesa mientras continúa esperando la llegada de un corazón compatible para su trasplante .

Según comunicaron sus familiares, los médicos le colocarán un dispositivo conocido como Berlin Heart. Se trata de una asistencia mecánica que reemplaza temporalmente la función del corazón y permite que pacientes con insuficiencia cardíaca grave puedan mantenerse estables mientras esperan un trasplante .

La operación demandará varias horas y representa un paso importante dentro del proceso que viene enfrentando Emi junto a su familia. El dispositivo le brindará soporte circulatorio y buscará darle más tiempo y mejores condiciones para afrontar la espera de un órgano.

La historia de Emi movilizó durante las últimas semanas a cientos de mendocinos. Distintas campañas solidarias, eventos deportivos y cadenas de oración se organizaron para acompañar a la niña y a sus seres queridos en este difícil momento.

A través de un mensaje difundido este martes por la mañana, la familia pidió que la comunidad continúe acompañándola como lo ha hecho desde el primer día. "Que cada uno, desde su lugar, la tenga presente y le envíe toda la fuerza posible", expresaron antes del inicio de la intervención.

Mientras la cirugía avanza, familiares, amigos y personas que siguen de cerca la situación de Emi mantienen la esperanza puesta en que este nuevo paso permita acercarla al objetivo que todos esperan: la llegada del trasplante de corazón que necesita para seguir adelante.