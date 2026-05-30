Su mamá le devolvió la vida con un trasplante: la historia de Marina y un gran acto de amor

"Mi mamá no solo me dio la vida una vez, sino que me la devolvió otra vez", cuenta emocionada Marina Arias Da Pra , una mujer sanrafaelina de 39 años que hace 9 años fue trasplantada de riñón; su donante fue su mamá.

En el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos , Marina reflexiona sobre la importancia de la donación de órganos, rompe mitos y a través de su historia de vida, refuerza que donar órganos salva vidas.

Cuando era bebé, Marina tuvo Síndrome Hemolítico Urémico (SHU), una grave enfermedad que afecta los vasos sanguíneos pequeños y daña principalmente los riñones. Si bien cuenta que tuvo una recuperación normal de la función renal, a los 24 años se hicieron visibles las consecuencias.

"Es una enfermedad muy silenciosa, no notás nada hasta que sentís todos los síntomas juntos", explica en diálogo con MDZ.

Durante 5 años siguió dietas para mantener cierta función de los riñones, hasta que tuvo que pasar a diálisis , y en simultáneo, le empezaron a hablar de trasplante .

"Primero no entendía nada cuando me conectaron a la máquina para diálisis. Cuando te dicen que te van a dializar, ya te empiezan a hablar de trasplante, de cómo es el proceso. Siendo tan joven sentís que se te corta la vida", relata.

Al instante y sin dudarlo, fue su mamá quien se ofreció como donante, después siguieron sus hermanos. "Te ingresan en la lista de espera mientras se van haciendo los estudios. A mi mamá la estudiaron mucho más que a mí. Se hizo un estudio de histocompatibilidad y ahí salió 99,9%. Nunca se da tanto en una madre", dijo.

Mariana Arias Da Pra 1 Marina junto a su mamá, quien le donó un riñón. Gentileza Marina Arias Da Pra

Pero no todo fue inmediato. A pesar de que ya sabía que su mamá era compatible, la mujer tuvo que esperar un año y ocho meses para el trasplante. Hasta que finalmente llegó el día: el 4 de octubre de 2016 se hizo la cirugía.

La vida después de un trasplante

Los primeros tres meses Marina estuvo en su casa y sin contacto con otras personas, ya que su sistema inmune estaba muy bajito postrasplante.

"Después ya empezás a hacer tu vida lo más normal posible. Podés empezar a trabajar y hacer lo que vos quieras, sin olvidarte de tus medicaciones", relata la mujer, quien recuerda que desde aquel entonces volvió a comer y a tomar muchas cosas que anteriormente tenía prohibidas.

Actualmente, Marina cuenta que vive una vida normal: es profesora de psicología y "mamá perruna". Además, agradece a su madre e invita a tomar conciencia sobre la importancia de donar órganos.

Mariana Arias Da Pra 2 Marina junto a parte de su familia, pilar fundamental en su proceso pre y post trasplante. Gentileza Marina Arias Da Pra

"Gracias a mi mamá yo pude volver a estar sana y a hacer mi vida lo mejor posible. Le agradezco siempre y le digo que no solo me dio la vida una vez, sino que me la devolvió otra vez", expresa.

"Los familiares a veces tienen miedo de donar. Mi mamá tiene una vida espectacular, jamás le sucedió nada. El trasplante te da vida, donar órganos salva, nunca se olviden de eso. Nosotros gracias a la donación de órganos tenemos esta segunda oportunidad de vida. Ojalá que todos los que estén en esa lista de espera reciban ese órgano que les salve la vida", concluye.

El caso de Emi Troncoso

La historia de Emi Troncoso conmovió a Mendoza: la pequeña de 12 años necesita un trasplante de corazón para seguir viviendo.

Desde su entorno manifestaron que siempre tuvo una vida saludable, pero el año pasado una neumonía complicó su cuadro. Producto de una anemia, fue internada para hacerle una transfusión, pero su cuadro no mejoró, sino que cada vez se fue tornando más complejo y llegó a tener dificultad para respirar.

Tras varios estudios, detectaron que Emi tiene el corazón dilatado, aunque todavía no pueden dar con las causas. Actualmente, la niña permanece internada en el hospital Italiano de Buenos Aires a la espera de un trasplante.

emi troncoso portada Emi Troncoso está internada en Buenos Aires esperando un trasplante de corazón. Andes Talleres

Desde los 7 años Emi practica básquet en el club Andes Talleres. En el marco del Día Nacional de Donación de Órganos y Tejidos, y a la espera de que llegue aquel corazón, el club organizó una jornada deportiva para generar conciencia y reflexionar acerca de la importancia de la donación de órganos.

jornada deportiva por emilia troncoso donacion de corazón Organizan una jornada deportiva por Emi Troncoso. IG Andes Talleres

"¡Todos juntos por Emilia! Los invitamos a la Jornada Deportiva organizada junto a @godoycruz.muni, @clubgodoycruzoficial, @incaimenoficial y @fedbpm en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos con una charla de concientización, este sábado 30 de Mayo desde las 15.30 horas", comunicaron desde Andes Talleres.

Donación de órganos y lista de espera en Mendoza

Según la legislación vigente, la donación, procuración, distribución y trasplante se realiza a nivel nacional, con una única lista de espera que está a cargo del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) para garantizar la igualdad de acceso y la asignación basada en criterios médicos y compatibilidad, independientemente de la ubicación geográfica.

En Mendoza, 333 pacientes se encuentran en lista de espera de órganos; un dato que se actualiza constantemente.

El 14% de los argentinos se opone a la donación de órganos. Foto: Puwadon Sang-ngern en Pexels Donar órganos salva vidas. Puwadon Sang-ngern en Pexels

Actualmente, la provincia contabiliza 17 donantes reales en lo que va de 2026. Si bien la donación de órganos no alcanza a cubrir la cantidad de trasplantes que deben efectuarse, Mendoza se encuentra bien posicionada en relación con otras provincias de Argentina.

Desde 2018 está vigente la "Ley Justina" (Ley Nº 27.447), impulsada por la familia de Justina Lo Cane, una niña que falleció esperando un trasplante de corazón. La legislación establece que toda persona mayor de 18 años es donante de órganos, tejidos y células, salvo que haya manifestado en vida la voluntad de no serlo.

Sin embargo, de cada 1.000 personas que fallecen, solamente 4 van a estar en condiciones de poder ser donantes de órganos.

Por eso, hablar de donación de órganos y generar conciencia sobre que salva vidas es clave.