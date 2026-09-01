Empezó septiembre y advierten por las alergias respiratorias: las recomendaciones para aliviarlas

Ante la llegada de la época primaveral con el mes de septiembre, el Ministerio de Salud de Mendoza recomendó algunos cuidados para aliviar las alergias respiratorias. En esta época se produce un incremento entre el 20 y 25 % de consultas por alergias, consecuencia de la polinización primaveral.

Las alergias respiratorias son reacciones patológicas del sistema inmunitario en forma de respuesta inflamatoria exagerada , hacia sustancias (los alérgenos) que en realidad no son nocivas y que no causan ningún problema en otras personas que no tienen tendencia alérgica. En el caso concreto de las alergias respiratorias, la respuesta inmunitaria anómala se da dentro del sistema respiratorio, ya sea en las vías aéreas superiores o inferiores.

Esta época es esperada por muchas personas y padecida por otras, ya que la polinización tiene lugar en estas semanas. Por ello, es fundamental tener en claro cuáles son los síntomas a tener en cuenta y cómo diferenciar una alergia de otra enfermedad respiratoria.

En este sentido, el mejor consejo es no automedicarse y consultar a un médico, porque se pueden estar tapando síntomas de algún otro proceso infeccioso que necesita un tratamiento específico.

En el origen, aparte de factores genéticos y hereditarios de la persona afectada, también influyen factores medioambientales, como el nivel y el tiempo de exposición al potencial alérgeno.

Las alergias respiratorias tienen su origen en sustancias que se hallan en el aire, tanto en espacios interiores como exteriores. Por lo general, los alérgenos de interior producen síntomas crónicos y los de exterior son más frecuentemente estacionales.

Las sustancias más conocidas que causan alergias son el polen, la pelusa, los ácaros, el polvillo y los pelos de animales. Los árboles que comienzan a polinizar en esta época en la provincia son el plátano de sombra, el paraíso, la mora, el eucalipto, la tipa, el tilo y el lapacho.

Principales síntomas de las alergias respiratorias

Según la alergia respiratoria en cuestión, pueden darse diferentes tipos de síntomas, que afectarán de forma diferente a cada persona y cuya intensidad de leves a graves también será variable, dependiendo de la genética y de la exposición al alérgeno.

En el caso de la rinitis alérgica, los principales síntomas son:

Picor nasal

Estornudos

Mucosidad generalmente acuosa

Congestión nasal

En ocasiones, conjuntivitis

El asma alérgico se caracteriza por tos, silbidos o pitidos cuando se respira.

Entre las medidas de prevención, se encuentran:

Consultar con el médico, sobre todo si se tienen antecedentes de cuadros alérgicos reiterados o enfermedades respiratorias crónicas.

Abrir las ventanas periódicamente durante el día para ventilar.

Evitar exposición activa o pasiva a humo de tabaco.

No automedicarse. Lo mejor es consultar a un especialista para que brinde el tratamiento adecuado.

Los bebés y niños son más vulnerables a contraer enfermedades respiratorias, especialmente al empezar la guardería y el colegio, cuando son frecuentes los episodios de estornudos, tos y mocos.

Por el momento no existe ninguna cura definitiva para las alergias, pero sí se ha avanzado mucho en su tratamiento enfocado en la prevención y en el alivio de los síntomas.