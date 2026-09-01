Luz y gas: cuánto suben en septiembre y cómo quedan los subsidios

Septiembre comienza con cambios simultáneos en las facturas de energía: aumentan las tarifas de luz y gas, mientras el Gobierno amplía de manera excepcional el bloque eléctrico que conservará subsidio. La medida alcanza a los hogares inscriptos en el régimen focalizado y modifica el esquema previsto para este mes.

Las decisiones fueron formalizadas mediante resoluciones de la Secretaría de Energía y del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE). El aumento promedio informado alcanza el 1,75% para los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En el caso del gas natural, la actualización ronda el 1,4% en todo el país, aunque el impacto concreto dependerá del consumo, la categoría, la distribuidora y los impuestos de cada jurisdicción.

Qué cambia para los hogares con subsidios La principal modificación afecta al límite de electricidad alcanzado por la bonificación. El diseño original del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados contemplaba para septiembre un bloque de 150 kWh mensuales. Sin embargo, la Resolución 221/2026 de la Secretaría de Energía elevó ese volumen a 200 kWh, sin diferencias entre zonas bioambientales. Durante junio, julio y agosto, meses considerados de mayor demanda, el máximo había sido de 300 kWh. El consumo que supere el nuevo límite se calculará sin el descuento aplicado al precio mayorista de la energía.

Sobre esos primeros 200 kWh, los hogares beneficiarios tendrán durante septiembre una bonificación base del 50% y otra extraordinaria del 25%. La cobertura total llegará así al 75% sobre el componente mayorista alcanzado por el régimen, no sobre el importe completo de la factura. Para el gas natural y el propano distribuido por redes, el descuento general del 50% se complementará con una bonificación adicional del 24,25%. Ambos porcentajes fueron establecidos por la Resolución 223/2026. En consecuencia, el beneficio total para el gas será del 74,25% sobre el componente subsidiable correspondiente.

Foto: MDZ Los aumentos que rigen desde septiembre Los nuevos cuadros eléctricos fueron aprobados mediante las resoluciones del ENReGE para Edenor y Edesur. Dentro de la actualización, el Costo Propio de Distribución aumentó 1,67% para Edenor y 1,60% para Edesur frente a agosto. Esos porcentajes no representan por sí solos la variación final de la boleta, que también incorpora el precio mayorista, el transporte, los cargos regulados y la carga tributaria. Al combinar esos componentes, la suba promedio informada para los usuarios del AMBA quedó en 1,75%.