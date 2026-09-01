Subsidios en la boleta de la luz: el Gobierno amplió el consumo bonificado para septiembre

El Gobierno amplió el consumo de luz subsidiado para septiembre . La medida fue oficializada mediante la Resolución 221/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este martes en el Boletín Oficial, y alcanza a los hogares incluidos en el Esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La modificación fue oficializada mediante la Resolución 221/2026 de la cartera energética y establece que durante septiembre el bloque base de consumo subsidiable pasa de 150 a 200 kWh por mes.

La ampliación del consumo de luz subsidiado alcanza a los hogares incluidos en el SEF.

El límite se aplica independientemente de la zona bioambiental en la que esté ubicado el hogar.

De esta manera, el Gobierno amplió en 50 kWh el volumen de electricidad que puede quedar alcanzado por la bonificación nacional respecto del esquema que contemplaba un bloque de 150 kWh para este mes.

En términos porcentuales, el aumento representa una ampliación del 33,3% en el consumo subsidiado.

Cómo impacta el cambio en la factura de luz

La ampliación del bloque subsidiado no significa que todos los hogares paguen lo mismo por la electricidad. El monto final de la factura depende de distintos factores, como la categoría del usuario, la bonificación que corresponda, el consumo registrado y los componentes tarifarios establecidos a nivel provincial.

Por eso, superar o no los 200 kWh mensuales puede modificar el monto alcanzado por el subsidio, pero el impacto concreto depende de la situación de cada usuario.

Por qué aumentó el consumo eléctrico subsidiado

Según los fundamentos de la resolución, la Secretaría de Energía tomó en cuenta la experiencia acumulada durante la implementación del esquema y los patrones de consumo residencial.

No obstante, la modificación fue dispuesta específicamente para septiembre y no cambia de manera automática los bloques de consumo subsidiable previstos para los meses siguientes.