El Paso Internacional Cristo Redentor finalmente abre para todo tipo de vehículos: desde qué hora

El Paso Internacional Cristo Redentor quedará habilitado para transporte de carga, colectivos y particulares a partir de las 9 y hasta las 21.

Estamos a una semana del cierre del Paso Internacional Cristo Redentor. Este lunes abrió para camiones, pero la novedad es que este martes estará habilitado para todo tipo de vehículos y funcionará con horario invernal bajo condiciones de precaución y con portación de cadenas.

La novedad llega luego de que este lunes se retomara el tránsito internacional, aunque exclusivamente para camiones. La medida permitió reactivar de manera parcial el corredor que conecta Mendoza con Chile después de varios días sin circulación.

Cómo funcionará el Paso a Chile desde este martes De acuerdo con la información difundida por las coordinaciones de ambos países, desde este martes el Paso Cristo Redentor quedará habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, siempre con precaución y portación de cadenas.

Además, se mantendrá el horario de invierno, cuya franja será de 12 horas. La decisión está vinculada a las condiciones previstas para las próximas semanas. "Dada la evaluación de pronósticos meteorológicos durante el mes de septiembre, se extiende el horario de invierno cuya franja es de 12 horas", explicaron desde ambas coordinaciones.

La medida representa un nuevo paso hacia la normalización del tránsito internacional, aunque las autoridades mantienen las recomendaciones propias de la temporada invernal y advierten que la circulación estará sujeta a las condiciones de seguridad en alta montaña.