Reabrió el paso a Chile: quiénes pueden cruzar y que pasará con el tiempo

Después de una semana, el paso a Chile volvió a habilitarse este lunes a partir de las 11 horas. Se habilita solamente para camiones. "Dada la evaluación de pronósticos meteorológicos durante el mes de septiembre, se extiende el horario de invierno cuya franja es de 12 horas", aclaran desde ambas coordinaciones.

También agregan que "las condiciones de seguridad son indispensables por lo tanto no se habilitará tránsito de otro tipo de vehículos para efectos de dar condiciones de seguridad a todos los usuarios, sistemas y personas".

El pronóstico térmico de la jornada confirma que las bajas temperaturas llegaron para quedarse, al menos en las próximas horas. En Uspallata el termómetro se ubica en 0°, en Punta de Vaca desciende a -6°, en Puente del Inca marca -9° y en Las Cuevas, el punto más elevado del recorrido, toca los -10°. Un combo que exige precaución extrema.

Mientras tanto, el panorama es distinto en el paso Pehuenche, que permanece cerrado sin fecha estimada de reapertura, lo que obliga a redirigir buena parte del tránsito de cargas hacia el corredor del Cristo Redentor.

Según el parte diario de Defensa Civil, se espera viento Zonda débil desde aproximadamente las 3 en toda la precordillera de la provincia, Malargüe, zona Sur de Malargüe, Valle de Uco y Valle de Uspallata. Esta condición se mantendría hasta las 9, cuando se produciría una rotación del viento, con ingreso de viento sur.

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación desde las 9.

Desde las 9, el viento sur afectaría la zona Sur de la provincia y, alrededor de las 11, se sentiría débilmente en las zonas Norte y Este de Mendoza. Se mantendría hasta aproximadamente las 19.

Además, el cielo se mantendrá seminublado en la zona Este y sectores Este de la zona Sur durante la mañana. Desde las 12 se prevé cielo despejado en todo el llano provincial. En Alta Montaña el pronóstico indica precipitaciones en la parte Sur hasta el mediodía. Luego se prevé nubosidad en toda la Alta Montaña, sin precipitaciones.

En el llano, la máxima será de 19°C, la mínima de 3°C en Malargüe y de 7°C en el resto de la provincia.