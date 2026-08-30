Alta montaña: hasta dónde está habilitado el tránsito para el turismo interno
A la espera de lo que suceda este lunes, las autoridades de alta montaña informaron hasta dónde puede circular el turismo interno por la Ruta 7.
Mientras se espera por la reapertura del paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor, las autoridades de alta montaña emitieron un nuevo parte de transitabilidad e informaron hasta dónde pueden circular los vehículos que realicen turismo interno por la Ruta 7.
Según detallaron, la ruta se encuentra habilitada desde Uspallata hasta la localidad de Las Cuevas, muy cerca del ingreso al Túnel Internacional. Pese a esto, el Paso Cristo Redentor permanece cerrado, como así también el Paso Pehuenche en el sur de la provincia.
A su vez, solicitan precaución al momento de circular en la ruta por voladuras de nieve en la calzada y probables formaciones de hielo. También informaron sobre la obligatoriedad de respetar la señalización, la portación de cadenas y respetar las indicaciones de las autoridades.
El tiempo en alta montaña
Según informaron, el cielo en alta montaña se presenta despejado hasta el momento en la zona de Las Cuevas, Puente del Inca y Punta de Vacas y con algunas nubes dispersas en Uspallata. También se registran vientos moderados y visibilidad normal en los diferentes puntos del camino.
A primera hora de la mañana se registraron las siguiente temperaturas:
- Uspallata: 1°
- Punta de Vaca: -8°
- Puente del Inca: -11°
- Las Cuevas: -12°
Este lunes se habilitaría el paso a Chile
Luego de haber permanecido unos días cerrado debido a las condiciones climáticas en alta montaña, el Paso Internacional Cristo Redentor tiene fecha de reapertura. Las autoridades de Argentina y Chile resolvieron que el corredor internacional volverá a funcionar desde el lunes 31 de agosto.
La decisión fue adoptada por el Comité del Sistema Cristo Redentor de las coordinaciones chilena y argentina luego de analizar los informes de transitabilidad y las condiciones meteorológicas elaborados por los equipos técnicos de vialidad de ambos países.
En ese sentido, el comunicado oficial detalla que la reapertura se concretará debido a que los informes determinaron que existen condiciones de transitabilidad segura y un escenario meteorológico favorable, aunque el panorama puede modificarse según las condiciones climáticas.