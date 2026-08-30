Alta montaña: hasta dónde está habilitado el tránsito para el turismo interno

Mientras se espera por la reapertura del paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor , las autoridades de alta montaña emitieron un nuevo parte de transitabilidad e informaron hasta dónde pueden circular los vehículos que realicen turismo interno por la Ruta 7 .

Según detallaron, la ruta se encuentra habilitada desde Uspallata hasta la localidad de Las Cuevas, muy cerca del ingreso al Túnel Internacional. Pese a esto, el Paso Cristo Redentor permanece cerrado, como así también el Paso Pehuenche en el sur de la provincia.

A su vez, solicitan precaución al momento de circular en la ruta por voladuras de nieve en la calzada y probables formaciones de hielo. También informaron sobre la obligatoriedad de respetar la señalización, la portación de cadenas y respetar las indicaciones de las autoridades.

Según informaron, el cielo en alta montaña se presenta despejado hasta el momento en la zona de Las Cuevas, Puente del Inca y Punta de Vacas y con algunas nubes dispersas en Uspallata. También se registran vientos moderados y visibilidad normal en los diferentes puntos del camino.

Las autoridades de alta montaña habilitaron el tránsito interno hasta Las Cuevas.

A primera hora de la mañana se registraron las siguiente temperaturas:

Uspallata: 1°

Punta de Vaca: -8°

Puente del Inca: -11°

Las Cuevas: -12°

Este lunes se habilitaría el paso a Chile

Luego de haber permanecido unos días cerrado debido a las condiciones climáticas en alta montaña, el Paso Internacional Cristo Redentor tiene fecha de reapertura. Las autoridades de Argentina y Chile resolvieron que el corredor internacional volverá a funcionar desde el lunes 31 de agosto.

La decisión fue adoptada por el Comité del Sistema Cristo Redentor de las coordinaciones chilena y argentina luego de analizar los informes de transitabilidad y las condiciones meteorológicas elaborados por los equipos técnicos de vialidad de ambos países.

En ese sentido, el comunicado oficial detalla que la reapertura se concretará debido a que los informes determinaron que existen condiciones de transitabilidad segura y un escenario meteorológico favorable, aunque el panorama puede modificarse según las condiciones climáticas.